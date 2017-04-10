SÜT İÇEREK YÜKSEK TANSİYON RİSKİNİ AZALT





Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon riskine karşı uzmanlar süt içilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalarda, bireylerin çocukluktan itibaren düzenli süt içmeleri durumunda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yüksek tansiyon görülme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar; kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketiminin bireysel veya toplumsal olarak hipertansiyon sıklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncı ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu bildiriliyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. Azalan kalsiyum alımının arteriyel kan basıncını artırdığına dikkat çeken Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, şunları söylüyor: “Kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin alımı artırılarak kan basıcında azalma sağlanabilmektedir. Kalsiyum denince aklımıza gelen ilk besin öğesi süttür. Optimal kan basıncının sağlanmasında ve sağlığın devam ettirilmesinde günde 3-4 porsiyon süt ve ürünlerinin tüketimi öneriyoruz.”

Prof. Dr. İnanç, ayrıca sekiz hafta süren ve belirli bir beslenmenin uygulandığı “Hipertansiyonu Durdurmak Üzere Besinsel Yaklaşımlar” (DASH) çalışmasında, yağsız ve az yağlı süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun proteini hafif artırılmış bir diyetle, erişkinlerde kan basıncının 5.5/3.0 mmHg düşürüldüğünün görüldüğünü kaydediyor.

