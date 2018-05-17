SÜT GERÇEKLERİ!





Vücudunun ihtiyaç duyduğu kalsiyumunun en güçlü kaynağı olan ve yüzde 80’den fazlası su olan sütle ilgili merak edilen ilgili soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsin.

Dyt. Ezgi Mumcu, “21 Mayıs Dünya Süt Günü” kapsamında sütün faydaları ve tüketim şekli konusunda önerilerde bulunuyor.

1- Yağ yakar mı?

Süt tüketimi ile yapılan bilimsel bir çalışmada, aşırı kilolu kişiler günde üç porsiyon kalsiyum bakımından zengin süt ürünleri tüketerek benzer diyet uygulayanlara göre daha fazla yağ kaybı yaşamıştır. Ayrıca araştırmacılar, bu çalışmada kalsiyum takviyelerinin süt kadar iyi çalışmadığını da ortaya koymuştur. Kalsiyumun vücudunun yağ yakma oranını artırabileceği düşünülürken, süt ürünlerindeki diğer aktif bileşiklerin de ilave bir yağ yakma etkisinin olduğu saptanmıştır.

2- Kas yapar mı?

Süt dünyadaki kas gelişimini sağlayan gıdalarından biridir. Süt proteini yaklaşık yüzde 20 peynir altı suyu ve yüzde 80 kazeinden oluşmaktadır. Her ikisi de yüksek kaliteli proteinler olmakla birlikte peynir altı suyu “hızlı protein” olarak bilinir çünkü amino asitlere hızla parçalanır ve kan dolaşımı yoluyla emilir. Bu da sütü, antrenmanından sonra tüketebileceğin iyi bir protein kaynağı yapar. Kazein ise daha yavaş sindirilir. Bu yüzden daha uzun süre tok kalınması ve metabolizmayı uyarıcı etki yapması açısından idealdir. Hem yemekler arasında hem de uyku öncesi rahatlıkla tüketilebilir. Süt her ikisini de sağladığı için, kas geliştirme proteinlerinin ideal bir kombinasyonunu sağlar.

3- Kemikleri güçlendirir mi?

Sütün D vitamini ve kalsiyum içermesi açısından kemik sağlığını destekler. Düzenli süt tüketimi osteopeni, osteoporoz ve osteoartrit riskini ortadan kaldırır.

4- Bağışıklık sistemini destekler mi?

Süt, zerdeçalla birlikte kullanıldığında bağışıklık sisteminin güçlendirir ve mevsim değişikliklerinde direnç kazanılmasını sağlayarak hastalıklardan korur.

5- Kan basıncını dengeler mi?

İnek sütü, kan basıncını korumaya yardımcı olan potasyum açısından zengindir. Ayrıca kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

6- Depresyon sürecinin kolay atlatılmasında etkili midir?

D vitamini takviyeli süt depresyona yardımcı olabilir. D vitamini, ‘mutluluk hormonu’ olarak bilinen serotininin üretiminde çok önemli rol oynar. Ayrıca düzenli süt tüketimi yorgunluğa karşı savaşmaya da yardımcı olur.

Sağlıklı yaz içecekleri

Sütle hazırlanabilecek lezzetli ve pratik tarifler, bu sıcak günlerde sana ferahlık ve zindelik verecek.

Enerji deposu keten tohumlu smoothie: Bir muzu soyup dilimledikten sonra, bir buçuk su bardağı laktozsuz süt ile birlikte blender’a ekle. İçerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı keten tohumu, bir tutam toz zencefil ve tarçın ekledikten sonra blender’dan geçirip içebilirsin.

Metabolizma hızlandırıcı avokadolu-muzlu smoothie: Küp küp doğranmış 1 avokado, 2 dondurulmuş ve doğranmış muzu 400 ml. süt ile blender’dan geçirip tüketebilirsin.

