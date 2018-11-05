SUSUZLUĞUN 7 BELİRTİSİ





Susamışlık hissin varsa bilmelisin ki vücudun bu histen çok daha önce susuz kalmaya başlamıştır. Tüm bu olayların arka planında vücudunda gerçekleşen, belki susuzlukla bağını henüz keşfedemediğin 7 sinsi susuzluk bulgusunu öğrenmeye hazır mısın?

“Dehidrasyon” daha anlaşılır ifadeyle “susuzluk” olarak nitelendirdiğimiz durum sadece ağzımızın fazlaca kuruduğunu hissettiğimiz, bize su içme isteğini en üst seviyede yaşatan durumdan ibaret değildir. Hatta su içme isteğimiz bize aslında vücudumuzun verdiği son ve en etkili uyarıdır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, bak ne diyor:

“Su içmen gerektiği bilgisini muhtemelen binlerce kez duydun. Hatta su ile ilgili belki daha fazlasını da biliyorsun. Su, şüphesiz ki yaşam gücümüz. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor ve kendi doğasında olduğu gibi her şeyin sorunsuz bir akış halinde olmasını sağlıyor. Besinlerin sindirim ve emiliminden tut da vücut ısısının ayarlanmasına kadar hayati görevleri üsteleniyor. Bir adım ötesini söylemek gerekirse, daha fazla su içmek, kilo verme hedefine ulaşmana dahi yardımcı oluyor.”

Güçlü hafıza için su iç

Çalışmalarını bitirirken sorun mu yaşıyorsun? Bir şeyleri sürekli unutmaya mı başladın? Belki de biraz su içmenin vakti gelmiştir. Suyun yaptığı en önemli şeylerden biri besin maddelerini taşımak ve toksinleri uzaklaştırmaktır. Yeterli sıvı almadığın zaman bir miktar “acayip” hissetme durumları başlıyor. Çalışmalar, hafif düzeyde dehidrasyonun baş ağrısı yaptığını, bilişsel performansı düşürdüğünü, yoğunlaşmayı zorlaştırdığını ve hafızada bozukluklara neden olduğunu söylüyor. Su iç, beynindeki bulutlar dağılsın!

Egzersiz ve su tüketimi

Egzersiz öncesi doğru olan her şeyi yaptın ancak hala spor yaparken bir karmaşa hissediyorsan büyük bir bardak suya ihtiyacın olabilir. Araştırmalar dehidrasyon durumunun, atletik performansı etkilediğini vurguluyorlar. Bu da spor sırasında yorgunluğun artması, dayanıklılık ve motivasyonun azalması, harcanan eforun artması anlamına gelebilir. Vücuttan yüzde 2 ya da 3’lük bir sıvı kaybının, egzersiz performansını önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Akılda tutulması gereken bir başka nokta ise kas, kemik ve organlarımızın da sudan oluştuğu. Dehidrasyon durumunda egzersiz yapmak bu nedenle yaralanmalara yol açabilmektedir. Sporcular, dikkat!

Susuzluk ruh halini olumsuz etkiliyor

Can sıkıcı olaylar, sinirli oluşunun tek nedeni olmayabilir. Yapılan bir araştırmada, hafif dehidrasyonun hem dinlenme hem de egzersiz sırasında ruh halini olumsuz etkilediği bulunmuş. Su yudumlayıp, daha çok gülümse!

Az su içmek kabızlık yapar mı?

Bağırsaklarımızda yiyecek taşımada etkili tek faktörün lif (posa) olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Yapılan bir çalışmada, düşük lif ve su tüketimi ile kabızlık sıklığı arasında ilişki bulunmuştur. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi için sürahini sık sık doldurmayı unutmamalısın.

Yetersiz su tüketimi dudak çatlamasına neden oluyor

Kuru, çatlamış dudakların tek nedeni soğuk/sıcak havalar değildir. Vücudunuzdaki sıvı düzeyi yeterli olmadığında sıvılar dudaklarımız gibi hayati olmayan organlardan uzaklaştırılıp kalp ve beyin gibi önemli organlara taşınır. Sonuç? Çatlak dudaklar…

Az su içmek baş dönmesine neden olur mu?

Başın döndüğünde yahut baygın hissettiğinde ilk olarak kan şekerini toparlamak için bir lokma bir şeyler yemeye yöneliyor olabilirsin. Baş dönmesi, artan güçsüzlük hissi, solunum zorluğu gibi belirtiler hipoglisemi (kan şekerinin normalden düşük olması) ve susuzluk için ortak belirtilerdir. Ancak artık bir lokma çikolatadan önce su içmen gerektiğini düşünmelisin. Birçok kişinin aç hissettiğinde, aslında susamış olduğunu biliyor muydunuz?

Hatalı şekilde araba kullanıyorsan…

Hafif susuzluk durumunun dahi daha fazla sürüş hatasına neden olabileceği bulunmuştur. Dehidrasyonun araba sürerkenki etkileri, uykusuzluk veya kandaki yüzde 0.08’lik alkol düzeyine benzer bulunmuştur.

Özetle su; vücudumuz için elzem maddeler listesinin en başında yer alan yaşam kaynağımızdır. Kilon başına içeceğin 30 ml su (70 kg birey için ortalama 2100 ml anlamına gelir) gün içinde yeterli su alımını sağlayacaktır. Bu hedefi yakalamayı 500 ml suyu bir andan içmek şeklinde değil, gün içine yayılır biçimde, saat başı 1 bardak su içmek gibi, yapman gerektiğini unutma.



