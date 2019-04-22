Hem sağlıklı hem de enfes bir burger hazırlamaya ne dersin? Ton balığı ve avokado bu tarife çok yakışıyor.
Köfte malzemeleri:
340 g konserve ton balığı
40 g doğranmış yeşil soğan
1 yemek kaşığı taze doğranmış nane
1 çay kaşığı susam yağı
1 yemek kaşığı düşük sodyumlu soya sosu
1 çay kaşığı kimyon
1,5 yemek kaşığı kavrulmuş susam
Yarım çay kaşığı limon kabuğu rendesi
Deniz tuzu ve karabiber
Burger malzemeleri:
1 tam buğday hamburger ekmeği
Domates dilimleri
Avokado dilimleri
Kırmızı soğan dilimleri
1 çay kaşığı mayonez
15 g keçi peyniri
Yapılışı:
1. Izgarayı 180°C’ye ayarla.
2. Ton balığını ve köftenin tüm malzemelerini bir mutfak robotuna koy. Kıyılmış ton balığından homojen bir karışım elde edene dek aralıklarla robotta çek.
3. Eşit boyutta köfteler halinde şekil verin ve ardından daha katı hale gelebilmeleri için en az 15 dakika buzdolabında beklet.
4. Köfteleri ızgaraya yerleştirin ve sürenin yarısında tersini çevirerek altı ila sekiz dakika pişir. Ton balığının pembe kısımlarının beyaza dönmesini bekle. Ancak ton balığının taze ve iyi kaliteli olduğunu varsayarsak bazı kısımlarını pembe, yani çiğ bırakabilirsin. Köfteleri aynı zamanda yapışmaz bir tavada, orta-yüksek ateşte de pişirebilirsin.
Kalori: 267
Protein: 44 g
Yağ: 8 g
Karbonhidrat: 3 g