Hem sağlıklı hem de enfes bir burger hazırlamaya ne dersin? Ton balığı ve avokado bu tarife çok yakışıyor.

Köfte malzemeleri:

340 g konserve ton balığı

40 g doğranmış yeşil soğan

1 yemek kaşığı taze doğranmış nane

1 çay kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı düşük sodyumlu soya sosu

1 çay kaşığı kimyon

1,5 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Yarım çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Deniz tuzu ve karabiber

Burger malzemeleri:

1 tam buğday hamburger ekmeği

Domates dilimleri

Avokado dilimleri

Kırmızı soğan dilimleri

1 çay kaşığı mayonez

15 g keçi peyniri

Yapılışı:

1. Izgarayı 180°C’ye ayarla.

2. Ton balığını ve köftenin tüm malzemelerini bir mutfak robotuna koy. Kıyılmış ton balığından homojen bir karışım elde edene dek aralıklarla robotta çek.

3. Eşit boyutta köfteler halinde şekil verin ve ardından daha katı hale gelebilmeleri için en az 15 dakika buzdolabında beklet.

4. Köfteleri ızgaraya yerleştirin ve sürenin yarısında tersini çevirerek altı ila sekiz dakika pişir. Ton balığının pembe kısımlarının beyaza dönmesini bekle. Ancak ton balığının taze ve iyi kaliteli olduğunu varsayarsak bazı kısımlarını pembe, yani çiğ bırakabilirsin. Köfteleri aynı zamanda yapışmaz bir tavada, orta-yüksek ateşte de pişirebilirsin.

Kalori: 267

Protein: 44 g

Yağ: 8 g

Karbonhidrat: 3 g