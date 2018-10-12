SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ’NE ÇOK AZ KALDI!

22-25 Kasım tarihlerinde 11. yaşını kutlayacak olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerle bir kez daha izleyicileriyle buluşuyor. Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD; Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye’den ilham verici hikayeler içeren belgeseller ihtiyacımız olan kahramanların kim olduğunu gözler önüne seriyor: Değişim yaratmak isteyen herkes!

SYFF 2018 Seçkisinden

%2,5 Osa Yarımadası / 2,5% The Osa Peninsula (48′, Kosta Rika, ABD, 2015, Yönetmen: Eytan Elterman ve Marco Bollinger)

Açık Pencere / The Open Window (56′, Danimarka, 2018, Yönetmen: Daniel Oxenhandler, William Sloan, Alfred Birkegaard)

Gerçek Değer / Real Value (70′, ABD, 2013, Yönetmen: Jesse Borkowski)

Gıda Koop / Food Coop (97′, Fransa, 2016, Yönetmen: Tom Boothe)

Kapalı Döngü / Closing the Loop (93′, Birleşik Krallık, 2018, Yönetmen: Graham Sheldon)

Naila ve İntifada / Naila and the Uprising (76′, ABD, Filistin, 2017 Yönetmen: Julia Bacha)

Süt Sistemi / Das System Milch (91′, Almanya, İtalya, 2017, Yönetmen: Andreas Pichler)

Vamizi / Vamizi Cradle of Coral (52′, İsveç, 2016, Yönetmen: Mattias Klum)

Festivalde filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar yer alacak. Festivali şehrinde gerçekleştirmek isteyen sivil toplum kuruluşları ve aktivistler 15 Ocak-15 Haziran 2019 tarihleri arasında SYFF2018 seçkisiyle Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni organize edebilecek.