SÜRDÜRÜLEBİLİR EGZERSİZ





Şimdi sana birkaç kelime söyleyeceğiz. Senin için bu kelimelerin ne ifade ettiğini düşün: “Sadelik, devamlılık, tutarlılık, rutin.” Eğer bunlar, içinde bir güven duygusu uyandırıyor ve seni davet ediyorsa, bu dört kelimeden ilham al.

Sadelik

Her gün yeni egzersiz akımları karşımıza çıkıyor. Bu akımların hepsini deneyebilirsin. Yeniliğe açık olup, heyecan duymaktan vazgeçmezsen daha fazla bilgi sahibi olur ve egzersiz mitlerinden kurtulursun. Bunların sonunda kendini vücudunu dinlerken bulur ve onun için en doğru hareketi yaparsın.

Devamlılık

Egzersizin olmazsa olmazı devamlılıktır. Ancak bunu “zorunluluk” olarak görmemen gerek. Daha ziyade yolundan sapmamak gibi düşün. Kendine uygun egzersizi seç; haftada en az iki gün uygula ve sonra bedenin daha fazlasına ihtiyaç duyduğunda kademeli olarak arttır. Dinlenme günlerine de önem ver. Haftada en az iki ya da üç gününü dinlenmeye ayır. Bu günlerde esneme ve kısa yürüyüşler (aktif dinlenme) yapabilirsin.

Tutarlılık

Egzersiz yapanların en büyük yanılgılarından biri de kendilerini profesyonel sporcu sanmaları oluyor. Senin mesleğin bu değilse (ki olsa bile çok dikkatli olmalısın), kendi fit olma sınırlarını belirlemeli ve buna göre yaşamalısın. Yoksa kendini egzersize değil doktora giderken bulabilirsin. Sınırlarını kendini hırpalayarak zorlamaya çalışma; antrenman ve dinlenme dengesini bul ve zamana bırak. Kendini bir günde amuda kalkarken bulamazsın. Fakat vücudunun kontrolünü ve dengesini geliştirir, günbegün denemeler yaparsan, zorlandığın hareketleri bir süre sonra ne kadar rahat yaptığını görürsün.

Rutin

Her gün aynı hareketleri yapmandan bahsetmiyorum. Yapabileceğin onca şey varken vücudunu platoya sokmak (yaptığın antrenmana alışmak), ona haksızlık olur. Bir gün yürü, ertesi gün koş, yogaya git, ağırlık kaldır, pilates yap, spinning gibi farklı bir derse gir… Daha sayalım mı?

SİHİRLİ SAYI: 10

GÜNDE BU KADAR DAKİKA AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRDİĞİNDE MODUN YÜKSELİYOR. DIŞARIDA KUŞ SESLERİNİ DUYMAK, YEŞİLİN İÇİNDE OLMAK, KAFANI KALDIRIP GÖKYÜZÜNE BAKMAK, BEYNİNİN İYİ DUYGULARLA BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRİYOR.

