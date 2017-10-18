SÜNNET FAYDALI MI?

Erkeklerin sünnet olması cinsel sağlığını etkileyebiliyor. Journal of Sexual Medicine’da yayımlanan bir araştırmada, sünnetli ve sünnetsiz erkeklerin cinsel fonksiyon durumu ve ilişkiden zevk alma düzeyi incelenmiş.

Sonuçta sünnet olmayan erkeklerde ereksiyon bozukluğu oranı yüzde 22 olmasına rağmen, sünnetli erkeklerde bu oranın yüzde sekizde kaldığı ortaya çıkmış. Boşalma sürelerinde ise herhangi bir fark görülmemiş. Sünnetli olup olmaması, erkeklerde uyarılma veya erken boşalma gibi konularda da belirgin bir fark yaratmıyormuş.