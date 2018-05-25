“SUMMER SCREENINGS” E HAZIR MISIN?





Dünyanın en büyük film arşivine sahip, İngiliz sanat devi British Film Institute’ün (BFI) ilk kez uluslararası bir işbirliğine imza attığı “Summer Screenings” etkinliği, 24 – 31 Mayıs tarihleri arasında Hillside Beach Club’da gerçekleşecek.

Yenilikçi yaklaşımları ile ilklerin öncüsü konumunu yıllardır koruyan ve dünya çapında aldığı birçok ödülle kalitesini kanıtlayan Hillside Beach Club, İngiliz sanat devi British Film Institute ile yaptığı işbirliği çerçevesinde düzenleyeceği “Summer Screenings” ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek.

Hillside, “BFI Summer Screenings” haftasında, Jean-Pierre Jeunet’ten Amelie’yi ikonik plajında, Wes Anderson’dan The Life Aquatic’i özel teknesinde gösterime sunacak. Hillside’ın yıllar önce yarattığı sessiz plaj konsepti “Silent Beach”te ise Charlie Chaplin’in City Lights filmini izleme imkanı bulacak misafirleri oldukça keyifli, sanat dolu bir hafta bekliyor.

BFI’ın çocuk filmleri ekibi ise, çocuklar için kendi kısa filmlerini çekecekleri bir atölye hazırladı (Make a Film with BFI). BFI uzmanlığında montaj aşamasından geçen filmler ailelere özel bir gösterimde yayınlanacak.

Sinemada filmin başlamasını beklemek bana her zaman heyecan vermiştir ama Hillside’ın etkileyici konumunda yıldızların altında özenle seçilmiş bu filmleri izlemek unutulmaz olacak” notunu paylaşan BFI baş küratörü Will Massa’nın misafirlerle bir araya gelerek gösterimler öncesinde özel film söyleşileri gerçekleştireceği haftanın kamera arkası görüntülerini ise BAFTA ödüllü ünlü yönetmen Toby Lloyd çekecek.

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