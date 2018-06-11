SUMA BEACH’TE ELEKTRONİK MÜZİĞİN KEYFİNİ ÇIKAR!





Burn Enerji İçeceği, elektronik müzik severleri dans ettirmeye devam ediyor. 16 Haziran Cumartesi İstanbul’un sihirli ormanı Suma Beach’te gerçekleşecek etkinlikte Innervisions’ın kurucularından Dixon ve yine Innervisions yıldız sanatçılarından Marcus Worgull, müzik severleri sabahın ilk ışıklarına kadar dansa davet ediyor.

Suma Beach kapılarını bir kez daha Burn Enerji İçeceği ile elektronik müzik severlere açıyor. Suma Beach, Burn Enerji İçeceklerinin ev sahipliğinde sihirli ormanda Dixon ve Marcus Worgull’u ağırlıyor.

Elektronik müzik dünyasının yıldız isimlerinin başında gelen Berlin menşeili Dixon, 2013-2016 yılları arasında Resident Advisor’ın bir numaralı Dj’i seçildi. Aynı zamanda Innervision prodüksiyon şirketinin kurucusu olan Dixon, house, tech house, deep house ritimlerle bezeli eşşiz setleriyle kalıpların dışına çıkan bir prodüktör.

Berlin’in elektronik müzik akımını değiştiren ismi olarak anılan Dixon’a gece yine Inervision’ın gizli mücevheri Marcus Worgull eşlik edecek. 20 yıla yakındır plaklarının başında reggea, dub hatta tango gibi sayısız türü elektronik müzikle harmanlayan Marcus Worgull, sihirli orman sakinlerini sabahın ilk ışıklarına kadar dans ettirecek.

Tüm dünyanın dinlediği, sayısızı birinciliğe sahip Dixon ve Marcus Worgull ile dans dolu bir gece yaşamak için 16 Haziran Cumartesi gecesi Suma Beach’te ol.

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