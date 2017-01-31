ŞUBAT AYINI SEVMEK İÇİN 6 NEDEN





Ve Şubat geldi, 2017’nin ilk ayı da geçip gitti işte! Keramet Şubat’ta diyelim ve umudumuzu koruyalım…

Geçenlerde tam da burada Ocak’ı sevmeme nedenlerimizi sıralamıştık bir bir… Şimdi Şubat’ı neden sevmediğimizi değil, aksine sevdiğimizi anlatacağız sana. Tamam eğer sevgilin yoksa Şubat da ‘Sevgililler Günü’ nedeniyle bir tutam bunaltıcı, mide bulantılı olabilir ama hadi aya biraz da pozitif bakmayı deneyelim.

İşte sana Şubat ayını sevmen için 6 neden:

1- Ocak’ta yapılmayan zammın, bu ay ATM’de sana gülücükler atar. Hani o kadar da fazla değildir bu artış ama olsun. Para paradır, mutlu olmakta fayda var.

2- Sevgilisi olanlar için hediye ayıdır. En özel mekanlarda, en özel dakikaların geçirileceği romantik gün, tam da Şubat’ın ortasındadır ki, tadından yenmez!

3- Genellikle Ocak’tan daha ılımandır. Mart bile Şubat’tan daha soğuk geçebilir, çoğunlukla. Ve Şubat, unutulmamalıdır ki kış mevsiminin son ayı, bahara yaklaştığımızın tomurcuğudur.

4- Ocak’ta planlama yapmakta zorlanan bünyeler, yıla biraz daha alıştığı için Şubat’ta işleri yoluna koymaya başlar.

5- Sosyal aktivitelerin de artış gösterdiği bir aydır Şubat. Arkadaşlarla ne yapacağım diye düşünenlere bir sürü konser önerebiliriz mesela bu ay.

6- Güneş yüzünü daha çok göstermeye başladığından çok kalın kazaklarla bir süre vedalaşılır, baharlık giysilerin üzerine hırkalar geçirilerek gün kurtarılabilir. Hafiflemedin mi biraz daha?



