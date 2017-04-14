SU ŞİŞESİNİ UNUT, GİTSİN…

ooho! su içme alışkanlığımızı toptan değiştirmek için geliyor.

Masanda bir şişe bulundurmaktansa bir su kapsülü bulundurmaya ne dersin? Londra’da bulunan Skipping Rocks Laboratuvarı tarafından geliştirilen yeni bir proje, her yıl okyanus sularına ulaşan 1 milyar su şişesini tarihe gömmek için muazzam bir projeye imza attı. Geliştirdikleri ürünün adı ise ooho!

ooho!, su yosunu ekstresinden elde edilen, biyolojik olarak parçalanması mümkün ve yenilebilir bir zardan oluşan, içi su dolu bir kapsül. İstersen tepesini açarak içindeki suyu içebilir, istersen de tüm kapsülü ağzına atıp yiyebilirsin. İlk prototipinin geliştirilme hikayesi 2014 yılına kadar uzanıyor. Şimdilerde ise elde edilen destek sayesinde geniş kitlelerin kullanımına sunulması söz konusu. Verilen maddi desteğin artışı ile birlikte, ooho!’nun 2018 yılı içerisinde 18 ayrı etkinlikte kullanılması öngörülüyor.

Skipping Rocks, RCA ve Imperial College London’dan bir grup mühendis tarafından kurulmuş. 2 yıldır üzerinde çalıştıkları bu ürün ise plastikten daha ucuz ve alkollü ya da alkolsüz içecekler ile kozmetik sektöründe de kullanılabiliyor. Dış yüzeydeki zar tatlandırılabiliyor ve boyanabiliyor.

ooho! hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:



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