SU ŞİŞESİ NASIL TEMİZLENİR?

Egzersizlerinde yanından ayırmadığın su şişesini bakteri yuvası olmaktan nasıl kurtarabilirsin?

Unutmak hiç de zor değil; fakat her antrenmanında yanında bulunan su şişesi mutlaka temiz olmalı. Üstelik üstünkörü yıkaman da yeterli olmayacak. Hatta bu özensiz yıkamalar, bakterilerin büyümesi için en elverişli zemini oluşturuyor.

O halde su şişesinin hijyenini sağlayabilmek için ne gibi adımlar izlemen gerek?

1- Sadece elde yıkanıp yıkanmadığını kontrol et

Bazı şişeler bulaşık makinesinde yıkanabilir yapıdadır. O yüzden, öncelikle su şişesinin makinede yıkanabilir olup olmadığını öğrenmen gerek. Eğer makinede yıkamakta bir sorun yoksa, her bir parçasını ayırarak makinede yıkayabilirsin. Su şişesini ve parçalarını makinenin en üst bölmesine koymalısın. Böylece sıcak sudan etkilenip büzüşmesini de önlemiş olursun.

2- Her kullanımdan sonra mutlaka yıka

Su şişeni spor salonuna götürüyor, bisiklet kullanırken yanında tutuyor ya da onunla birlikte koşuyorsun. Kullanımın hemen ardından da ‘nasıl olsa bir şey olmaz’ diyerek bir sonraki antrenmanında kullanmak üzere temizlemeden bir kenara koyuyorsun. Halbuki her kullanımdan sonra su şişeni iyice temizlemen gerek. Yoksa her yudumda vücuduna tonlarca bakteri almış olursun.

3- Ovala

Eğer şişen sadece elde yıkanabilir yapıdaysa, deterjanlı su yöntemini kullanman gerek. Suyun sıcak ve köpüklü olduğundan emin ol. Su şişesinin içerisine ulaşabilecek ve kapak çevresini iyice temizleyebilecek sünger ya da fırçalar kullanabilirsin.

4- Sirkeden faydalan

Eğer işleri bir adım öteye taşımak istiyorsan, su şişesinin içerisine 5’te 1 oranında sirke ve geri kalanına da su ekle; tüm gece beklet. Sonrasında yukarıdaki işlem ile temizle. Bu işlemi haftada 1 uygulayabilirsin.