ŞU İZİN MESELESİ

Tatile çıkmadığın için izin günlerini sık aralarla kullanıyor olabilirsin. Ancak bu durum iş arkadaşlarının seni yargılamasına mı yol açıyor? İzin kullandığında gerçekten işini önemsemiyor gibi mi görünüyorsun?

Kendini suçlu hissetmeden önce izin kullanmanın hakkın olduğunu hatırla. İşte gerçekten çok fazla zaman geçiriyoruz; yeniden şarj olmak, ailemizle zaman geçirmek ve ofis dışındaki hayatlarımıza boyut katmak için arada sırada molaya ihtiyaç duymak kadar normal bir şey yok. Araştırmalar tatil yapmanın işte daha iyi performans göstermeye katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ancak bazı insanlar arada hiçbir bağlantı olmamasına rağmen meşgul olmayı verimli olmakla bağdaştırıyor. İş arkadaşların da muhtemelen böyle düşünüyor. Eğer izin kullanmak yapman gereken işleri tamamlamana engel olmuyorsa, bunun sana kötü bir şekilde yansıması için ortada hiçbir neden yok. Zamanlama ve teslim tarihleriyle ilgili patronunla konuştuysan veya sen yokken işleri kimin üstleneceği konusunda anlaştıysanız, git ve tatilin tadını çıkar. İş arkadaşlarından biri bu durumla ilgili yorum yaparsa, ona kibarca herkesin farklı bir çalışma tarzı olduğunu ve tatillerin senin daha iyi çalışman için fayda sağladığını söyleyebilirsin.

Kathryn Minshew, TheMuse.com’un kurucusu ve CEO’su, The New Rules Of Work kitabının ortak yazarı