SU İÇMEK NASIL ZAYIFLATIR?

Su içerek zayıflama meselesini 5 adımda açıklıyoruz.

Söz konusu zayıflama olduğunda, suyun önemi çok da anlaşılmamış gibi görünüyor.

NYU Langone Medical Center’daki Kilo Yönetimi Programı’ndan Uzman Diyetisten Leah Kaufman’a göre, “Aldığın kalori/yaktığın kalori” meselesi hala geçerli; fakat bu denge üzerinde, ne kadar su içtiğin de büyük bir role sahip. Kendisine başvuranlardan, günde ne kadar su içildiğini kontrol eden telefon uygulamaları indirmelerini öğütleyen Kaufman, bu sayede insanların gün içerisinde sürekli olarak su içmeleri sağlamayı amaçlıyor. “Yeterli miktarda su içmek, kolaylıkla unutulabilir bir şey; fakat bu, başarılı zayıflama konusunda oldukça kritik bir mesele.” diyor.

O halde, su içmek ile kilo vermek arasındaki ilişkiyi daha yakından ele alalım ve su içmenin zayıflama meselesinde ne gibi etkiler yarattığını tek tek ortaya koyalım.