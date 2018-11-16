SU İÇME ALIŞKANLIĞI KAZAN





“Az su içtiğimin farkındayım ama bir türlü su içme alışkanlığı kazanamıyorum” diyorsan, bunun nedeni az ve sık su içmeyi denemiyor olman olabilir.

Alışkanlık edinmek için düzenli bir şekilde, gün içine yayarak su içmeyi dene. Günde en az dört küçük (500 ml) pet şişe su içmeye başla. Şişeden içemiyorsan bir sürahiye koyabilir, tatlandırmak için içerisine meyve dilimleri ekleyebilirsin. Gün içinde dişini fırçalar, naneli sakız çiğner ve damağa yapışan nefes ferahlatıcı naneli striplerden yersen, daha sık su içme ihtiyacı hissedebilirsin.

Bitki çayları da vücuttan toksin atımı ve iştah kontrolünde sana destek olur. Her gün aynı çayı içmek yerine, elinin altında çeşitli çaylar bulundur ve farklı faydalarından yararlan: Yeşil çay, beyaz çay, mate, rooibos, oolong gibi çaylar metabolizmanı hızlandırırken; rezene, ıhlamur, melisa ve papatya gibi çaylar sindirimini kolaylaştırır. Bunun yanı sıra sana ödem atan çay tarifi de veriyoruz. Dene ve farkı gör.

Ödem Atıcı Arınma Çayı

1 litre suya 1 yeşil elmayı doğra; 2 çubuk tarçın, 3 adet karanfil ve 2 adet kakule ekleyip 5 dakika kaynat. Ateşi kapatıp içerisine 1 tatlı kaşığı beyaz çay, bir tutam ıhlamur, 20 adet kiraz sapı, bir avuç içi mısır püskülü ilave et. 4 dakika demlenmesini bekle. Süzdükten sonra gün boyu sıcak veya soğuk olarak içebilirsin.

– Diyetisyen Berrin Yiğit



