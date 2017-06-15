SU İÇ, SU İÇ, SU İÇ!





Anadolu Sağlık Merkezi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Su bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Günde ortalama 8-10 sade veya isteğe bağlı olarak sevilen sebze-meyvelerle karıştırılıp aromalı su tüketilebilir” önerisinde bulunuyor.

Şekerli, asidik veya hazır renklendirilmiş tozlar eklenmediği sürece istenen miktarda aromalı su tüketebilirsiniz. Fakat suyun içine konulan sebze meyvenin çok iyi yıkanmış olması ve şeker katılmaması gerekiyor.

