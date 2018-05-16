ŞU DUYGUSAL ZEKA DEDİKLERİ…





1990’lı yıllarda Yale Üniversitesi’nden psikologlar John D. Mayer ve Peter Salovey tarafından akademik dünyaya tanıtılan duygusal zeka kavramı, sadece kişisel ilişkilerde değil iş hayatında da başarıyı getiriyor. Peki, duygusal zekası yüksek kişilerin karakteristik özellikleri neler olsa gerek…

1- Değişimden korkmazlar

Yaşadığı hayattaki düzenini değiştirmekten korkmamak duygusal zekası yüksek bir kişinin belirleyici özelliklerinden biri. Bunun hayatın bir parçası olduğunu kabul eden bu kişiler haliyle değişime de uyum sağlıyor.

2. Kendini bilen insanlardır

Duygusal zekası yüksek kişiler kendilerinin iyi ve biraz daha öğrenmeye ihtiyacı olan yönlerini bilirler ve zayıflıkları onları geride tutmaz.

3. Empati yapmasını bilirler

Kendisini başkalarının yerine koyarak empati yapmak duygusal zekası yüksek bir kişinin yapabildiği bir iştir. Bu kişiler, hem çalışanlarını hem de müşterilerini zor zamanlarda anlamasını bilirler.

4. Mükemmelliyetçi yapıları yoktur

Duygusal zekaya sahip bir kişi oldukça yüksek motivasyona sahiptir ve mükemmel bir şeyin imkansız olduğunu bilir. İşlerini yaparken elinden gelenin en iyisini yapar ve hatalarından ders çıkarabilir.

5. Dengeyi kurmasını bilirler

Farkındalıkla hareket eden bu kişiler sağlıklı profesyonel ve özel hayatlarında dengeyi sürdürmesini de en iyi şekilde bilirler.

6. Meraklıdırlar

Duygusal zekaya sahip insanlar yargıda bulunmaktan kaçınırlar ve ihtimalleri keşfederler. Sorular sorarlar ve yeni çözümlere karşı açık fikirli olurlar.

7. Pozitif bakmaktan yanadırlar

Duygusal zekaya sahip kişiler her gün memnuniyet duydukları bir şey bulurlar. Ve çoğunluğun aksine hiçbir zaman bardağın boş yarısını görmezler. Hayatları hakkında iyi hisseder, zararlı insanların eleştirilerinin bunu negatif etkilemesine izin vermezler.

Kaynak: Girlboss, ListeList

