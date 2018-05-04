ŞU DOĞURGANLIK MESELESİ…





Hamile kalmanda yaşın ve sağlık durumun gibi pek çok etkenin olduğu su götürmez bir gerçek. Uyguladığın diyet de tek başına sihirli değnek etkisi yaratmasa da, doğurganlığını etkiliyor. Yapılan araştırmalar, bazı yiyeceklerle kısırlığın daha az görülme derecesinin ilişkili olduğunu ve tüp bebek gibi kısırlık tedavilerinde daha yüksek başarı sağlandığını gösteriyor.

Peki doğurganlık için iyi olan yiyecekler hangileri?

1/ Somon

Omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin olan somon, üreme organlarında kanlanmayı sağlıyor. Bu asitler ayrıca servikal mukusu (rahim ağzı salgısı) artırıyor, hormonları düzenliyor ve yumurtlamayı kolaylaştırıyor.

2/ Ispanak

Folat ve B vitamini açısından zengin olan ıspanak, yumurtlamayı kolaylaştırıyor ve hızını düzenliyor. İçeriğindeki folat, hücre bölünmesi ve DNA üretimi açısından da önem teşkil ediyor. Bu lezzetli sebze, doğum öncesi bakım açısından da önemli olan demir ve kalsiyum açısından zengin.

Yeşil yapraklı sebzelerin içerdikleri klorofil sayesinde doğal olarak kadında libidoyu arttırdığını da belirtelim. Ispanakla aran iyi değilse; marul, pazı veya rokaya şans verebilirsin.

3/Tam Tahıllar

Tam tahıllı gıdalar B9, B12 gibi B vitaminlerini içeriyor. Özellikle B12 vitamini çeşitli çalışmalarda kısırlık ile ilişkili bulunmuştu. Tam tahıllı gıdalarda bulunan lifler, aşırı östrojeni vücuttan atar ve şeker dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Ayrıca içerdikleri antioksidanlar sayesinde üreme organlarını ve hücrelerini serbest radikallerin hasarlarından koruyor. Bu nedenle kahverengi pirinç, yulaf ve arpayı tüketebilirsin.

4/ Fasulye

Fasulye, zengin folat içeriği, yüksek lif oranı ve protein kaynağı olması sayesinde üreme sağlığıyla yakından ilişkili.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nün yürüttüğü çalışmada, gebe kalmaya çalışan ve kısırlık öyküsü olmayan 17 bin 500 kadını izlemeye alınmıştır. Yüksek oranda hayvansal proteinle beslenen kadınların çocuk sahibi olma konusunda güçlükle karşılaşma oranlarının diğerlerine göre yüzde 39 daha fazla olduğu görülmüştür. Oysa bitkisel protein tüketenler kolayca gebe kalabilmişlerdir.

Tüketmemen gerekenler de şu şekilde:

1/ Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyecekler, üreme organlarına giden kan akımını azaltıyor. Her iki cinste trans yağlardan zengin beslenme sonucunda kısırlık riskinde yüzde 73 lük bir artış izlenmiştir.

2/ Soda

Günde bir ya da daha çok şekerli soda tüketenlerde gebe kalma olasılığı düşüyor. Boston Üniversitesi’nde 21-45 yaş aralığındaki 3 bin 800 kadın ve onların partnerleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, araştırmacılar şekerli içecek tüketen kadınlarda, partnerlerinin tüketiminden bağımsız olarak, gebelik olasılığında yüzde 20 azalma rapor etmişlerdir. Gün içinde bir ya da daha fazla şekerli içecek tüketen erkeklerde yüzde 33 daha fazla dölleme güçlüğüne rastlanmıştır.

3/ D Vitamini eklenmiş kahvaltılık gevrekler

D vitamini açısından zengin olan kahvaltılık gevreklerden tüketilmesi tavsiye edilen miktardan daha fazla yemek, eğer vitamin eksikliğin yoksa, doğurganlığını artırmıyor.

4/ Antioksidan takviyeleri

Antioksidanlar senin için harika olsa da, antioksidan takviyesi almak tüp bebek tedavisi gören kadınlara hiç de yardımcı olmuyor.

Kaynak: Women’s Health Amerika, Op. Dr. Betül Görgen

