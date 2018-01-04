STRESTEN YİYEREK KURTUL!





Evet, yanlış okumadın. Doğru besinleri yiyerek (hayır, o kocaman gofreti değil!) stresini azaltabilirsin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’nun söylediklerine kulak ver:

1. Kompleks karbonhidratlar

Tüm karbonhidratlar mutluluk kaynağı olan serotonin salgılamamızı sağlıyor. Ancak yavaş sindirilen tam tahıllı kahvaltı gevrek, yulaf ezmesi gibi kompleks karbonhidratları tercih etmende fayda var. Bu tür karbonhidratlar kan şekeri düzeyini korurken kendini de dengeli hissetmeni sağlıyor. Kahvaltıda sıcak bir kâse yulaf iyi gelir.

2. Portakal

C Vitamini içeriği yüksek olan portakal bağışıklık sistemini güçlendirirken, stres hormonlarının seviyesini de frenleyebilir. Araştırmalara göre stresli bir görev öncesi C Vitamini alanlarda, kan basıncı ve kortizol (stres hormonu) düzeyleri daha hızlı normale dönüyor. Akşam televizyon karşısında rahatlıkla atıştırabilirsin.

3. Kuru yemişler

Antep fıstığı, fındık ve diğer tohumlar, sağlıklı yağlar için iyi kaynaklar. Her gün bir avuç Antep fıstığı, ceviz veya badem gibi sağlıklı kuru yemişler tüketmek sadece stresin etkilerini azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor ve diyabet riskini azaltıyor. Günün ilk ya da ikinci ara öğünü yapmanda fayda var.

4. Ispanak

Magnezyum deposu olan ıspanak stresin baş ağrısı, yorgunluk gibi etkilerini azaltıyor. Kış boyunca bol bol ye!

