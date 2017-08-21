STRESSİZ BİR HAYAT İÇİN 5 ADIM





Günümüzün en yaygın sorunlarından stres pek çok soruna yol açıyor. Hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler, alacağımız yeni kararlar, yeni hobiler ya da soruna biraz farklı açıdan yaklaşmak stresle mücadele etmede etkili olabilir.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, günlük hayatın bir parçası olan stresle başa çıkmada önemli tüyolar verdi.

Bizi aşan, sınırlarımızı zorlayan, çözmekte zorlandığımız, çözemeyeceğimizi düşünmeye başladığımız her şeyin stres kaynağı olduğunu belirten Öztekin, stresle mücadelede 5 önemli adımı şöyle sıraladı:

“Kendine güven: Çözümsüzlük duygusuna genelde zayıflık, acizlik, yetersizlik gibi duygular da eşlik eder. Artık kendini kendi sorunlarını bile çözmekten aciz, zavallı bir kişi olarak görmekten, kendine ve çevrene öfke duymaktan vazgeç. Kendini sev, kendine değer ver, kendine güven. Her insanın yapabileceği hataları, yanlış kararları, vermek isteyip de veremediğin tepkileri düşünüp aşırı şekilde kendini suçlayıp cezalandırmaya kalkma. Anlık durumlara bakarak kendin hakkında genel olumsuz yargılara varma. Kendi değerini düşürme, diğer insanların da seni değersizleştirmesine izin verme. Güçlü yönlerini, geçmişteki başarılarını hatırla.

Soruna farklı açıdan bak: Stres yaratan durumlara farklı açılardan bakarak alternatif olabilecek çözümler düşün. Mantığına uyan, yapabileceğini düşündüğün ve uygun gördüğün olanını seç. Örneğin eve gelecek misafiri en iyi şekilde ağırlamak senin için stres oluşturuyorsa, beraber geçirilecek zamanın keyifli, neşeli, hoş sohbetli bir zaman dilimi olacağı düşünülmeli, bu düşünceyi kuvvetlendirmek için misafirle geçmişte yaşanılan güzel anlar hatırlanmalıdır. Daha farklı bakabilme ve olumlu yönlerini görebilme alışkanlığını iş hayatı, alışveriş, yolculuğa çıkmak gibi stres oluşturabilecek bütün alanlarda edinebilirsin.

Sağlığına dikkat et: Fiziksel durumun ruhsal durumu, ruhsal durumun da fiziksel durumu etkilediği gerçeğinden hareket edersek, bedensel olarak sağlıklı kalmamızın, stresle baş etmede bize büyük destek sağladığı unutulmamalıdır. Spor gibi bedensel aktivitelerle beden zinde tutulmaya çalışılmalı, beslenmeye dikkat etmeli, uyku düzenli olmalı, çok fazla kafein ve alkol tüketiminden uzak durulmalıdır.

Bir hobi edin: Kendinle ilgili rahatlama alanlarını belirle ve bu alanlara hiçbir bahane üretmeden güçlü bir istek ve süreklilik sağlayacak şekilde yönel. İlgilendiğin alan olarak; müzik aleti çalmak, resim, heykel, ahşap işleri, maket eşya yapımı, örgü dikiş gibi el becerisi gerektiren her türlü faaliyetleri seçebilirsin. Su sporları, yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporları, piknik, fotoğrafçılık, teknik bilgi gerektiren uğraşların yanı sıra geziler, yardım dernekleri gibi kurumlar aracılığı ile yardım ve hayır işlerine yönelme, akraba ziyaretleri, fidan dikmek, meyve sebze yetiştirmek gibi toprakla ilgili faaliyetler sayılabilir. Bunların dışında kendine özel, uğraşmaktan büyük keyif alabileceğin her türlü faaliyeti de ekleyebilirsin.

Kendine 5 dakika ayır: Çok stresliyim diye düşünerek mevcut durumu pekiştirmekten vazgeç. Beynini boşalt.

a- Sessiz bir ortamda otur, derin bir nefes al ve sadece vücudunun ne hissettiğine odaklan.

b- Derin nefes alıp vermeye devam et. Duygularında nelerin azalıp çoğaldığını hissetmeye çalış.

c- Vücuduna odaklanmayı bırak, sadece ne yapmak istediğini düşün.

Kendine ayırdığın 5 dakikada doğal bir rahatlama sağladığını göreceksin. “

