STRESLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARINDAN BAHSEDELİM Mİ?





Aslında stres dediğin şey; seni zorlayan, engelleyen, kısıtlayan, endişelendiren, umutlarını ve beklentilerini erteleten gelişmeler ve yaşanmışlıklar karşısında verdiğin tepki. Hayatı dilediğin gibi yaşamaya engel olan bu durumu küçük çabalar ve değişiklikler ile alt edebilirsin.

Stres dediğimiz şey aslında bir süreç ve olayları değerlendirme şeklimiz, olaylara yaklaşımlarımız, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız gibi birbirinden farklı pek çok boyuttan oluşuyor. Stresle başa çıkabilmenin yollarını öğrenmeye ne dersin?

* Belirli bir yatma saatin olsun. Uykunu al. Uykusuzluk beyni etkiler ve gerginliğe, olumsuz düşüncelere, sinirli olmaya yol açar.

* Saatinin alarmını 5 dakika erkene kur. Böylece tipik sabah koşturmacasında gerilmezsin.

* Zaman, bütçe ve yaşam rutinine uymayan önerilere “hayır” demeyi öğren. Karar vermeden önce bir süre düşün ve “evet” demen halinde ileride gireceğin sıkıntıları göz önünde bulundur.

* Her şeyi bir başınıza üstlenme. İş bölümü yap ve işbirliklerine açık ol.

* Evin senin kalen ve en iyi dinlenme mekânındır. Evini gereksiz eşyalarla doldurma; basit, kullanışlı ve temiz olmasına özen göster.

* Kendine zaman ayır ama bu zaman bir kahve içimi kadar kısa olmasın! Günlük hayattan bunaldığını hissettiğin anda haftanın bir gününü kendinize ayır. Uzun zamandır yapmak istediklerini yap. Arkadaşlarınla buluş ya da sessiz bir ortamda oturup gün boyu kitap oku, seçim senin.

* Daha stressiz bir hayat için plan yap. Omzundaki yükleri azaltmanın yollarını bul.

* Paranı nasıl harcadığını gözden geçir. Özellikle kredi kartı harcamalarına dikkat et.

* Her gün, içindeki çocuğu küçük ödüllerle şımart. İnsan kendini mutlu ettiği ölçüde hayata daha olumlu yaklaşır, bunu unutma.

* Doğru beslen ve iyi dinlen.

* Araç kullanırken seni sakinleştirecek müzikler dinle. Beklemen gereken bir yere gidiyorsan, sıkılmamak için yanına okuyacak bir şeyler al. (Sürekli telefonuna bakma!)

* Aklından geçenleri yazacağın küçük bir defter daima elinin altında olsun.

* Hayatta en az bir tane güvendiğin dostun olsun.

* Problemleri gözünde büyütme ve bağışlayıcı ol. Çünkü sen dahil herkes hata yapabilir.

* Kendini gergin hissettiğinde derin derin nefes alıp ver. Her ne yapıyorsan bırakın ve kendini rahatlatmaya çalış.

* Özellikle iş ortamı nedeniyle kendini dar ve sıkı kıyafetlerle yüksek topuklulara mahkûm etme. Olabildiğince rahat giysiler seç.

* Gerçekçi hedefler koy. Bu, hedeflerine daha hızlı ve başarılı şekilde ilerlemeni sağlar. Büyük ve gerçekte senin için imkânsız hedeflere ulaşmak için yaşadığın stresten de uzaklaştırır ayrıca gereksiz rekabetlerden de korur.

* Gülmekten ve eğlenmekten korkma. Neşeli insanlar, asık suratlı insanlardan daha çok sevildiği için bu durum sosyal açıdan da işine yarayacaktır.

* Etrafındaki iyi ve güzel şeyleri görmeye odaklan.

* Gevşeme ve meditasyon yöntemlerini öğren.

* Gelecek için kaygılanmayı bırak.

DİPNOT: AZ STRES İYİDİR!

Yoğun stres, uzun ömrün, zihinsel ve fiziksel sağlığının düşmanı olsa da; araştırmalar düşük seviyeli stresin yararlı olduğunu gösteriyor. Yirmi yılın üzerinde bir deney grubunu gözlemleyen Kaliforniya Üniversitesi psikoloji akademisyenlerinden Prof. Dr. Howard S. Friedman, stresi düşük seviyede tutan, zorluklarla karşılaşan ve başarılı olmak için kalbini ve ruhunu işine katan insanların daha rahat yaşayan ve erkenden emekli olan insanlardan daha uzun yaşadıklarını tespit etmiş; bundan da düşük dozdaki stresin olumlu olduğu sonucu çıkarmıştır. Çünkü düşük seviye stres seviyesiyle yaşayanlar daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirme, daha az sigara içme ve daha az alkol alma eğilimindedirler.



