STRESİN EN YAYGIN KAYNAKLARI

En belirgin olandan en saklı olana kadar tüm bu stres kaynaklarını sakın görmezden gelme.

Yoğun kronik stres sorunu yaşayan herkes, stresin vücut üzerindeki olumsuz etkilerini yakından tanır.

Strese verilen bu tepkiden sonra kendimizi toparlayabilmemiz o kadar da kolay olmaz. Kortizol ve adrenalin hormonları devreye girdiği zaman birçok olumsuz sonuç doğabiliyor.

Yaşamdaki bazı faktörler ise diğerlerine kıyasla omuzlarına daha fazla stres yükleyecektir. Daha önemli olan şey ise bu faktörlerin kendilerinden ziyade, onlara nasıl tepki veriyor oluşun. Bazı stres faktörleri senin kontrolünde olsa bile, bazıları tamamen kontrolünün dışında gerçekleşir.

Stres hayatımızda hep olacak. Ancak stresin olası nedenlerini bilmen, onlarla daha kolay baş edebilmeni de sağlayacaktır.