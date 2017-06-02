STRESİ KONTROL EDEMEZSİN, O SENİ KONTROL EDER





Modern insanın yaşamındaki en büyük sorunların başında gelen stres birçok hastalığın da kaynağı olarak gösteriliyor. İnsanı mutsuz kılan, iş verimini düşüren, özel hayatını olumsuz etkileyen etkenlerin başında gelen stres NLP (NeuroLinguistic Programming) adı verilen özel yöntem ile yok edilebiliyor.

NLP Uzmanı ve Profesyonel Yaşam Koçu Burcu Polatdemir,stresin bir süreç olarak ele alındığında, olaylara bakış şeklimizden, düşüncelerimize, duygularımızdan davranışlarımıza kadar pek çok evreden oluştuğunu belirtiyor. Kişideki stres derecesi arttıkça duyusal, davranışsal, düşünsel ve fiziksel olarak insan vücuduna olan etkisinin arttığına dikkat çeken Polatdemir, ‘’Stres, kişinin kendini tanıması ve strese etki eden şeyleri fark etmesiyle kontrol altına alınabiliyor.Stres beyni daha az çalışmaya zorlayarak öğrenme bozuklukları, kaygı ve depresyon gibi olaylara neden oluyor. NLP yöntemi ile ise düşünce, inanç, davranış ve duygular değiştirilebiliyor, stres kontrol altına alınabiliyor’’ diyor.



