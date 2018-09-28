STRES ANINDA BEDENİNDE NELER OLUYOR?





Bilimsel olarak desteklenen yöntemlerimizle, iş stresini alt et ve gününü başarıyla tamamla.

Vücudun stres durumunda adrenalin salgılar

Vücudun bir tehlike sezdiğinde –bu, gölgelerin arasında görünen karanlık bir figür olabileceği gibi, yaklaşan bir iş teslim tarihi de olabilir- beynin kaç ya da savaş tepkisi ile adrenalin ve kortizol salgılıyor. Bu durumda yapabileceğin en iyi şey ise, bu hormon dalgalanmasını doğru ve amacına uygun şekilde kullanmak:

20 dakikalık bir koşuya çıkarak vücudunda fazladan bulunan adrenalini kullanabilir ve kas gerginliğinden kurtulabilirsin.

Stresliyken mantıklı düşünemezsin

Stres, beynindeki prefrontal korteksin bağlantısını keserek bilinç bulanıklığına neden olduğu için mantıklı bir şekilde düşünmen zorlaşır. Birkaç dakika meditasyon iyi gelebilir. Eğer meditasyon yapmak sana göre değilse, başka bir şekilde zihnini dağıtmaya çalış. Psikoloji Profesörü ve iş yerinde stres konusunda uzman olan Frank Bond, “Dikkatini tıpkı bir kasını çalıştırdığın gibi çalıştırıp eğitebilirsin” diyor. Sadece bir şarkının sözlerine odaklanmak bile kafanı dağıtmak için iyi bir yöntem.

Stres anında çözümü yemekte ararsın

Stres, açlık hissini durduran kortikotropin salgılatıcı hormonun (KSH) aktive olmasına neden olur. Fakat zaman içerisinde, yükselen kortizol seviyeleri tam tersi bir etki yaratmaya başlar. Bond, “İnsanlar kaygılı ve huzursuzken yemek yemeye yönelir” diyor. Faydalı bir atıştırmalık olarak, strese karşı birebir olan magnezyum deposu bademi tercih edebilirsin.

Stresliyken tansiyonun yükselir

Eğer yönetim kurulu karşısında sunum yapma fikri göğsünün sıkışmasına sebep oluyorsa, bunun nedeni adrenalin hormonunun seni mücadeleye hazırlamak için kan basıncını yükseltmesi. Dengeyi ayarlamaya çalışabilirsin. Bond “Her iki saatte bir, birkaç dakikalığına nefes alıp verişlerinin üzerine yoğunlaş” diyor.

Stresle nasıl başa çıkabilirsin?

Evrimsel koşulları göz önüne alırsak, mesai saatleri dışında patronundan gelen bir telefonun, keskin dişli bir kaplanla karşı karşıya gelmekle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Vücudunun bu tehlikeye karşı verdiği tepki, beynin tehdidin sona erdiğine ikna olana kadar devam eder.

Neyse ki Harvard Tıp Okulu’ndaki araştırmacılar, basit farkındalık teknikleri kullanarak bu durumlara verilen tepkilerin sadece sekiz hafta içerisinde iyileşebileceğini buldu. İşte bu iyi haber! Bir sonraki adımın belli: Elindeki işleri tamamladığında farkındalık tekniklerini öğren ve bir sonraki yoğun dönemi daha rahat atlat.

