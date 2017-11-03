ŞŞŞT ŞŞŞT SAKİN OL, SİNİRLERİNE HAKİM OL!





Hiçbir şey yapma, otur orada!

Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırmaya göre, her gün sekiz dakika gibi kısa bir süre meditasyon yapanlar yeme isteğini daha iyi kontrol edebiliyor ve daha az duygusal yeme atakları geçiriyor. Araştırmanın yazarı Doktor Shawn Katterman, “Bu şekilde pratik yapan insanlar, sıkıldığı, gerildiği ve endişelendiğinde duygusal yeme krizlerini atlatarak rahat kalabildiğini söylüyor” diyor.

Bir yoga sınıfına katılmayı deneyebilir ya da her gün beş dakika nefes almaya odaklanabilirsin.

