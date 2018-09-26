SPORSEVERLER REEBOK MUDRACE’TE SINIRLARINI ZORLADI



Spor, çamur ve eğlencenin birleştiği fitness festivali Reebok Mudrace’in ikincisi, 23 Eylül Pazar günü Kilyos Akut Doğa Yaşam Parkı’nda gerçekleştirildi. 1000’e yakını kayıtlı sporcu olmak üzere 2500 sporseverin katıldığı etkinlikte; gün boyunca yetişkin ve çocuk sporcular, çamur ve zorlu engellerle donatılmış iki farklı parkurda yarıştı. Fitness tutkunları, doğayla iç içe keyifli bir patikada kendilerine meydan okudu. Zorlu bir mücadelenin ardından baştan aşağı çamur içinde bitiş çizgisine ulaşan yarışmacılar, denizde eğlenerek temizlendiler. 5 kilometrelik parkur boyunca 30’a yakın engeli aşarak yarışan koşuculardan Hakan Emden ve Sheri Lee Cavazos elit sporcu kategorisinde; Vitali Chiose ve Mari Korkchi ise genel kategoride birinci olurken, 7-9 yaş kategorisinde Bade Koçhan ve Çınar Satır birinci oldu. William Robinson ve Stefanie Yetkin ise 10- 12 yaş kategorisindeki kazananlar oldu.

Yarışların yanı sıra festivalde; yoga, pilates, zumba gibi aktiviteler, müzik performansları ve çeşitli workshoplar gerçekleştirildi. Çocuklar için birbirinden farklı arazi ve hava koşullarında yaptıkları oyun ve atölyelerle dikkat çeken “Sınır Tanımayan Çocuklar”, Mudrace’in ruhuna uygun aktivitelerle yer aldı. “Be More Human” mottosuyla insanı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak geliştirmeyi hedefleyen öncü spor markası Reebok ana sponsorluğunda organize edilen etkinliğin ilki Temmuz ayında Şile’de gerçekleştirilmişti.

Rakamlarla Reebok Mudrace!

– Çamur yapmak için 150 ton su kullanıldı.

– 6 ton demir ve 4 ton ahşap malzeme kullanıldı.

– 80 m3 hafriyat yapıldı.

– 9’u çamurlu olmak üzere toplam 29 engel yer aldı.

– Gün sonunda toplam 3.840 km mesafe koşuldu.

– Yarışma boyunca ısınma ve ceza olarak 14.000’den fazla burpee yapıldı.

– Kurulumda 285 kişi çalıştı. Organizasyon günü ise 140 görevli yaklaşık 2.550.000 adım attı.

Reebok Mudrace hayli renkli görüntülere şahit oldu!



