SPOR YAPARKEN HASTA OLMAMAK İÇİN…





Kış aylarında havaların gittikçe soğumasıyla birlikte pek çok insan spor yapmak için açık alanlar yerine kapalı spor salonlarını tercih ediyor. Sağlıklı ve formda kalmak için kışın doğru seçilmeyen spor salonları bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle egzersiz aletlerinde birikmiş mikropların, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında risk oluşturduğunu belirten Memorial Ataşehir Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Prof. Dr. Birsel Kavaklı, spor salonlarında karşılaşılabilecek hastalıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Sağlık konusundaki bilincin artmasıyla birlikte düzenli spor yapanların sayısı her geçen gün fazlalaşmaktadır. Yaz aylarında açık alanlarda spor yapan kişiler havaların soğumasıyla birlikte daha çok kapalı alanları tercih etmektedir. Sağlıklı kalmak adına gidilen spor salonları belli kurallara uyulmadığı durumlarda gizli tehlikeler barındırabilmektedir.

Ellerini yıkamayı unutma

Kış aylarında toplu taşıma araçları, sinema ve alışveriş merkezleri gibi spor salonları da bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşımaktadır. Spor salonları gibi toplu yaşamın olduğu alanlarda verem, nezle, grip başta olma üzere diğer viral hastalıklar kolayca kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Bu tür hastalıklar hava yoluyla geçebileceği gibi ortak kullanılan spor aletleri ve malzemelerle de bulaşabildiği unutulmamalıdır. Özellikle salgın dönemlerinde mevcut hastalığı olanların spor salonlarından uzat tutulması gerekmektedir. Sık sık elleri yıkamak ve egzersize başlamadan önce spor yapılacak aletin üzerine temiz bir havlu sermek ihmal edilmemelidir.

Hastalık zeminden gelebilir

Birçok insan ortak kullandığı için spor salonlarının zeminleri de önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Spor yapan kişinin derisi hareketle birlikte terlediği ve sürtünme ile zedelendiği için mikropları kabul edici hale gelebilmektedir. Mantar, spor salonlarında en sık görülen hastalıkların arasındadır. Bulaşıcı özelliği nedeniyle çıplak ayakla basılan soyunma odalarından, hamam gibi sıcak nemli yerlerden, havuzlardan, duşlardan ve terliklerden kolaylıkla geçebilmektedir.

Kendi havlunu kullan

İyi yıkanıp dezenfekte edilmemiş havlular terle bulasan enfeksiyonların taşınması açısından önemli bir risktir. Spor salonlarında verilen havlu ve terlik yerine kişisel eşyaların kullanılması olası hastalıklardan korunmak için önemlidir.

Kilolu ve diyabetik hastalara daha kolay bulaşıyor

Nem, ıslaklık, kötü hijyenik koşullar mantar enfeksiyonları başta olmak üzere birçok mikrobun üremesine ve yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bir çok spor salonunda bulunan havuz ve duşlar da önemli birer enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Bu enfeksiyonlar herkesi tehdit etmekle birlikte obezite ve diyabet hastalarına bulaşması çok daha kolaydır.

Hastalıklardan korunmak için bunlara dikkat

• El yıkama alışkanlığı hemen tüm enfeksiyon hastalıklarında korunmanın temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte;

• Elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ıslak mendil eller ve kullanılacak aletler dezenfekte edilmelidir.

• Spor yapmak için seçilecek spor salonu, sağlık kulübü gibi yerlerin dikkatli seçilmesi gerekir. Spor salonları mutlaka enfeksiyon konusunda bilgili hekimler tarafından denetlenmelidir.

• Ellerin çok kullanıldığı yerlerin düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

• Merkezlerin havalandırması çok iyi olmalı hepa filtreye sahip klimalarla ısınma ve soğuma sağlanmalıdır.

• Spor yaparken kullanılan aletlerin üzerine temiz bir havlu serilmeli hareketlere bundan sonra başlanmalıdır.

• Deride mantar şüphesi olanlar mutlaka doktor kontrolünden geçmeli, iyileşme süreci sonunda merkeze kabul edilmelidir.

• Salonlarda spor yapan kişiler yıllık grip aşılarını düzenli yaptırmalıdır.

• Kişisel hijyen kurallarına özel gösterilmelidir.

• Her spor seansından sonra mutlaka duş alınmalıdır. Duş sonrası mutlaka parmak araları da iyice kurulanmalıdır.

• Ciltte yaralanma gibi bir durum var ise enfeksiyon riskine karşı iyileşene kadar mutlaka bandaj, yara bandı gibi hijyenik şeylerle örtülmelidir.

• Çıplak ayakla yerlere basılmamalıdır.

