SPOR YAPARKEN ENERJİNE ENERJİ KAT





Sen sporunu yaparken Kendi de yeni albümüyle enerjine enerji katacak.

Yaz aylarının yaklaştığı şu günlere hepimiz harıl harıl spor salonlarında vücudumuzu yaza hazırlamaya çalışıyoruz. Bazıları pilates bazıları spinning ile vücudunu forma sokmaya çalışadursun, aslında sporda özgüvenimizi sağlayacak ve motivasyonumuzu yükseltecek şeylerin başında da müzik gleiyor.

Spor yaparken enerjine enerji katacak müzikler; Türkiye’nin önde gelen Dj’lerinden Zafer Erişen, Erdinç Akbulut, Ahmet Polat, Eren Ab, Coşkun Gürsel, Erdinç Erdoğdu, Kivanch K., Tarik Sarul ve ünlü şarkıcı KENDi ‘Summer Workout Hits 2017’ ile yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.

