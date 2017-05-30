Spor Yapan Kadınlar İçin En İyi 6 Supplement



Spor yapan kadınlar için supplement kullanımı son dönemde oldukça öne çıkan konular arasında. Artık spor yapan kadınlar da, yaptıkları spora katkı sağlayacak pek çok takviye kullanıyorlar. Amaç kas geliştirme, yağ yakma, sıkılaşma, kilo verme veya göbek bölgesini incelmek olabilir.

Bu noktada şunu belirtmekte fayda var ki, erkekler için en iyi supplement ve kadınlar için en iyi supplement konuları birbirinden çok ince çizgilerle ayrılan konulardır.

Kadınların Sık Kullandığı Takviyeler

Kadınlar, yağ yakıcı ürünlere ağırlık verdikleri supplement kombinasyonlarını tercih etmektedirler. Bununla birlikte, kas oranını koruma veya kas geliştirme de son yıllarda yükselen bir trend. Dolayısı ile kadınlar, kas yapmaya ve var olan kaslarını korumaya yönelik ürünleri de sıkça tercih etmekteler.

Karnitin (L-Carnitine) ve CLA kadınlar tarafından sık tercih edilen ürünlerden. Yağ yakım aşamasında, düzgün beslenme ve egzersiz rutini ile birlikte alındığında yağ yakmayı destekleyen bu ürünleri kadınların supplement kombinasyonlarında sık görüyoruz.

BCAA da tercih edilen diğer takviyelerden biri. Kilo verirken kas kaybını önleme, antrenmandaki performansı arttırma ve uzun süreli açlıklarda kas kaybını önleme gibi fonksiyonlara sahip BCAA takviyeleri kadınların favorilerinden.

Protein ihtiyacını az kalori ile karşılayarak kas gelişimine katkı sağlamak amacı ile whey protein tozları da kadınlar tarafından tercih edilmekte.

İzole whey proteini de az şeker içermesi, laktoz ve yağ içermemesi, az kalorili olması sebebiyle kadınların protein kaynağı olarak tercih ettiği ürünlerin başını çekiyor.

Son olarak, balık yağı da sağlıklı bir yağ, vitamin ve mineral deposu oluşu sebebiyle kadınların favorilerinden. İçerdiği omega-3 ile sağlığa yoğun destek sağlayan balık yağı, yalnızca spor yapan kadınlar tarafından değil, spor yapmayan ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayan kadınlar tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bizler de sizler için, Supplementler.com uzmanları ile birlikte kadınlar tarafından en çok kullanılan ürünlerin en iyilerini bir araya getirdik.

Isopure Zero Carb Whey Protein 1000 Gr

Isopure Zero Carb Özellikleri

Fiyat: 159 TL

Toplam Gramaj: 2000 Gr

Servis Sayısı: 33

Servis Başı Fiyatı: 4,82 TL

Servis Başına Protein: 25 Gr

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Eser miktarda şeker, karbonhidrat içerirken yağ ve laktoz içermemesi.

Yüksek oranda protein içeriğine sahip olması

Yoğun miktarda BCAA içermesi.

Kalorisinin az olması.

Aspartam ve gluten içermemesi.

Tüketici Yorumları

“Tadı çok hafif ve ürün de bir o kadar etkili…”

“Az kalori ile hem protein ihtiyacımı karşılıyor hem de iştahımı kesiyor…”

“Isopure Zero Carb Whey Protein 1000 Gr” hakkında daha fazla bilgi edinin.

Weider Premium Whey Protein 2300 Gr

Weider Premium Whey Protein 2300 Gr Özellikleri

Fiyat: 275 TL

Toplam Gramaj: 2300 Gr

Servis Sayısı: 77

Servis Başı Fiyatı: 3,57 TL

Servis Başına Protein: 23 gr protein

Protein Dışında İçeriğinde Olanlar: BCAA, B6 vitamini, Glutamin

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Tat konusunda başarıya ve zengin aroma seçeneklerine sahip olması.

100 biyolojik değere sahip içerik kalitesine sahip olması.

Hem %20 oranında izole whey protein, hem de %25 oranındaki BCAA içeriği.

Kolay karışabilmesi.

Tüketici Yorumları

“Tattığım en lezzetli protein tozu…”

“Pek çok ürün denedim fakat uzun süredir tek tükettiğim ürün Weider Premium…”

“Weider Premium Whey Protein 2300 Gr” hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scitec BCAA Xpress 500 Gr

Scitec BCAA Xpress Özellikleri

Fiyat: 119 TL

Toplam Gramaj: 500 gram

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 1,19 TL

Servis Başına BCAA: 5 gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Aromasız BCAA tercih edenler için tatsız içeriğe sahip olması.

Kaslardaki protein sentezini arttırması.

Hızlı emilimi sayesinde antrenmandaki performansa destek sağlaması.

Kas kaybı önleyici 2:1:1 oranına sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Tek kelimeyle harika, vücudu çok iyi toparlıyor…”

“Ürün mükemmel ötesi, kasları ertesi güne kadar onarıyor…”

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Optimum Gold Standard BCAA 266 Gr

Optimum Gold Standard BCAA Özellikleri

Fiyat: 99 TL

Toplam Gramaj: 266 gram

Servis Sayısı: 28

Servis Başı Fiyatı: 3,54 TL

Servis Başına BCAA:

“Ürün Temel Hammaddesi” Dışında İçeriğinde Olanlar: C vitamini, Rhodiola Ekstresi, Magnezyum, Sodyum, Wellmune

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Aromalı BCAA tercih edenler için kolalı, çilek ve kivili iki aroma seçeneğinin bulunması.

Ek olarak içerdiği Rhodia ekstresi ve Wellmune elektrolit içeriğine sahip olması.

Spor sonrası toparlanmaya destek olması.

C vitamini ve magnezyum içeriği sayesinde bağışıklık sistemine destek olması.

Tüketici Yorumları

“Tadı gerçekten güzel, 1 litre olsa içerim…”

“Etkisini ilk haftadan hissediyorum, yorgunluk hissim azaldı…”

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Scitec L-Carnitine 3000 Mg 12 Ampul

Scitec L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 6,58 TL

Servis Başına L-karnitin: 3 gram

L-karnitin Dışında İçeriğinde Olanlar: Kolin

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Sıvı formda ve kolay tüketilebilen l-karnitin içeriğine sahip olması.

Yağın enerji olarak harcanmasına yardımcı içeriği sayesinde yağ yakımına katkıda bulunması.

Lipid metabolizmasına katkıda bulunan kolin içeriğine sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Bu ürünü çok seviyorum, kaç kutu aldığımı hatırlamıyorum…”

“Kilo verirken kullandım. İşe epey yaradı…”

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Hardline Thermo L-Carnitine Sıvı 1000 Ml

Hardline Thermo L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Toplam Gramaj: 1000 ml

Servis Sayısı: 33

Servis Başı Fiyatı: 2,70 TL

Servis Başına Karnitin: 2 gram

Karnitin Dışında İçeriğinde Olanlar: 100 mg kafein

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Karpuz aromalı lezzetli tat seçeneğinin olması.

Hızlı emilime sahip sıvı formda bulunması.

Aspartam içermeyen formüle sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Tat konusu kadar içerik konusunda da etkileyici…”

“Ürünü uzun süre kullanan biri olarak kesinlikle tavsiye ediyorum…”

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New Life Efa S-1200 45 Kapsül

New Life Efa S-1200 Özellikleri

Fiyat: 69 TL

Servis Sayısı: 45

Servis Başı Fiyatı: 1,53 TL

Servis Başına Omega-3: 720 mg

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Omega 3 içerisinde bulunan yağ asitleri EPA ve DHA içeriği bakımından zengin olması.

IFOS Kalite Standarları tarafından 5 yıldız almış olması.

Kalp sağlığına destek olan, bağışıklığı arttıran omega-3 içeriğinin yoğun olması.

Tüketici Yorumları

“Favori ürünüm. Sonunda rahatlıkla bulabiliyorum…”

“Düzenli aldım ve gerçekten stresimin dahi azaldığını hissettim…”

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Carlson Omega 3 Balık Yağı 50 Kapsül

Carlson Omega 3 Balık Yağı Özellikleri

Fiyat: 49 TL

Servis Sayısı: 50

Servis Başı Fiyatı: 0,98 TL

Servis Başına Omega-3: 600 mg

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ek olarak E vitamini içeriğine sahip olması. Bu sayede antioksidan görevinin de olması.

Doğal kaynaktan esansiyel (temel) yağ ihtiyacı karşılıyor olması.

Dolaşım sistemini destekleyen EPA ve DHA bakımından zengin içeriğe sahip olması.

Balık jelatini ile kaplanmış ve softjel formunda üretilmiş olması. Bu sayede kolay yutulabilmesi.

Tüketici Yorumları

“Gayet etkili ve hesaplı bir ürün…”

“Piyasadaki en güvenilir ürünlerden…”

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Hardline CLA One (2400 Mg CLA) 100 Jel Kapsül

Hardline CLA One Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Toplam Gramaj: 2400 mg

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kaliteli hammaddeye sahip saf CLA içermesi.

Öğünlerle birlikte tüketildiğinde etkisini gösteren ve yağ yakmaya katkı sağlayan aspir yağı içeriğine sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Sporla birlikte kullandığınızda cidden etkili bir ürün, tavsiye ederim…”

“Fiyat ve performans açısından gerçekten çok iyi bir ürün. 1 ayda yan etkisiz 4 kilo yağ yaktım…”

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Sci-Mx CLA 1000 Leancore 90 Kapsül

Sci-Mx CLA 1000 Leancore Özellikleri

Fiyat: 109 TL

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 1,21

Servis Başına CLA: 1 gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yağ oranı azaltma potansiyeline sahip saf CLA içeriği bulundurması.

Sindirimi kolay bir ürün olması.

Ek olarak içerdiği doğal tokoferol kaynağı sayesinde antioksidan görevinin olması.

Tüketici Yorumları

“İlk kez şans verdiğim Sci-Mx pişnalığa sebep olmadı. Gerçekten kaliteli…”

“Yağ yakmaya çalıştığım dönemde destek ürün olarak kullandım. Etkisi kesinlikle gözardı edilemez…”

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