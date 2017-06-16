SPOR YAPAMIYORSAN MERDİVEN ÇIK





Egzersiz yapmak istiyor, fakat spor salonuna gidebilmek için yeterli zamanı bulamıyor musun? McMaster Üniversitesi araştırmacılarının basit bir tavsiyesi var: En yakın merdivene yüklen.

Araştırmacılar, sağlıklı fakat oturma sevdalısı 31 kişiye 2 farklı merdiven çıkma protokolü uyguladılar. Merdiven çıkma, ısınma, soğuma ve toparlanma dahil olmak üzere her biri 10’ar dakika sürdü. Ardından, katılımcılardan bu mini egzersizleri haftada 3 kez tekrarlamaları istendi.

Elde edilen sonuçlara göre, bu küçük antrenmanlar, katılımcıların kardiyorespiratuvar fitness seviyelerinin iyileşmesine neden oluyordu ve egzersiz sırasında vücutta oksijen kullanımında iyileşmeler meydana geliyordu.

Bu nokta önemli. Zira kardiyorespiratuvar fitness seviyesi, uzun yaşam ile ilişkilendiriliyor. Hatta, kardiyorespiratuvar fitness seviyesinin kötüden “fit” seviyesine gelmesi, Circulation‘da yayımlanan bir araştırmaya göre, insanların erken ölüm riskini %38 azaltıyor.

10 dakikalık egzersiz, herkesin derdine derman olmayabilir. Fakat gün içerisine bir miktar da olsa egzersiz sıkıştırmak açısından verimli bir tercih. Eğer kilolarca yağ yakmak istiyorsanız, 10 dakikalık merdiven egzersizini tabii ki çoğaltman gerekecek. Deneyimli bir sporcuysan, 10 dakikalık merdiven egzersizinin kardiyorespiratuvar faydalarının görülebilmesi için yeterli olmayacağı da ortada.

Meselenin küçük bir özeti: Merdiven gördüğün zaman, üşenmey ve merdiven kullan.

