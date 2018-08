SPOR SÜTYENİ REHBERİ

Instagram – sweatybetty

Göğüslerin, egzersiz yaparken endişeleneceğin son şey olmalı. İşte, ölçülerin ve yaptığın antrenman ne olursa olsun, doğru spor sütyenini seçmenin yolları…

Meme sağlığını umursuyorsan, sana bazı haberlerimiz var: İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’nde meme sağlığı uzmanlarının yaptığı araştırmalar, kadınların yüzde 70’inin yanlış sütyen bedeni kullandığını, yüzde 44’ünün de spor sütyeni kullanmadan egzersiz yaptığını gösteriyor. Bu, sadece meme görüntüsünü bozup sarkmaya sebep olmakla kalmıyor; aynı zamanda genel meme sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Portsmouth Üniversitesi Meme Sağlığı Araştırma Grubu’nu yöneten Profesör Joanna Wakefield-Scurr, uygun desteği sağlamadığın takdirde cildine, hatta meme dokuna zarar verebileceğini ve bunun bilimsel olarak kanıtlandığını ifade ediyor. Bahsedilen zarar ne yazık ki kalıcı çünkü vücuttaki birçok bölgenin aksine memeler kas içermiyor, bu yüzden de diğer bölgeler gibi zarar gördükten sonra egzersizle düzelme şansı yok.

Memeler biyolojik olarak süt bezleri, süt kanalları ve yağ dokularından oluşan, aynı zamanda Cooper ligamentleri adında elastik bir doku tarafından desteklenen narin yapılardır. Koşu, tenis veya HIIT gibi yoğun egzersizler esnasında, -bedenin ne olursa olsun- uygun desteği almazlarsa 14 santime kadar zıplayabilirler. Bu da ligamentlerin esneyerek zayıflamasına ve memelerin sarkmasına sebep olur. Yani ne kadar yoğun bir antrenman yapacaksan, o kadar sıkı bir desteğe ihtiyacın vardır.

SEÇİMİNİ YAP

Beden seçimi konusuna gelecek olursak: Meme ölçüsü büyük olan kadınların daha çok desteğe ihtiyaç duydukları bir gerçek çünkü onlarda korunması gereken meme dokusu daha fazla. Meme boyu küçüldükçe, destek türü değişebilir. Ancak küçük ölçüye sahip olsan da egzersiz yaparken uygun bir desteğe ihtiyacı var. Yani “Zaten küçükler, sarkmazlar” dememelisin.Spor sütyenlerinde iki çeşit destekten bahsedebiliriz: Kuplu modeller göğüsleri kaldırır, ayırır ve her yöne oynamasına engel olur. Bu özellikle daha büyük memelere sahip olanlar için idealdir. Çünkü Cooper ligamentlerinde ne kadar yük olursa, sarkma riski de bir o kadar artar. Yumuşak modeller ise tene daha iyi oturur ama bunları yoga gibi hafif yoğunlukta egzersizler yapan ve daha küçük memelere sahip olan kadınlar tercih etmeli. Çünkü yoğun egzersiz esnasında göğüslerin zıplayabilir. Kısacası bedenin ne olursa olsun ve hangi sporu yaparsan yap (ister triatlon antrenmanı ister yoga), egzersiz esnasında doğru desteği sağlamak için mutlaka uygun bir spor sütyenine ihtiyacın var. Sosyal medyada gördüğün, incecik bantlı ve seksi “sözde” spor sütyenlerinin görüntüden ibaret olduğunu da lütfen aklından çıkarma. Sana en uygun spor sütyeni modellerini bulmak için okumaya devam et.

YÜKSEK DESTEK + BÜYÜK GÖĞÜSLER

Göğüslerin büyükse ve egzersiz yaparken fazla efor sarf ediyorsan, aşağıdaki modeller senin için daha uygun.

ADIDAS COMMITTED CHILL, 195 TL

Serin tutan bu spor sütyeni, yüksek düzeyde destek yapısına sahip. Koşu, boks, dans gibi antrenmanlar için ideal olan model, pedli kupları ile daha fazla destek sunuyor.

NIKE RIVAL, 189,90 TL

Yüksek destekli bu spor sütyeni, kalıplı kuplarıyla ve ter tutmayan kumaşıyla, yüksek yoğunluklu antrenmanlarda kuru kalmanı ve rahat etmeni sağlıyor.

PUMA PWRLUX CONTROL, 149,25 TL

Ayarlanabilir askıları sayesinde, omuzlarında baskı hissetmeden rahatça egzersiz yapabilirsin.

SALOMON HIGH IMPACT BRA, 229,99 TL

Sıcak havada egzersiz yaparken nefes alabilmen için tasarlanan bu spor sütyeni, birçok vücut tipine uyacak şekilde ayarlanabiliyor.

DÜŞÜK DESTEK + BÜYÜK GÖĞÜSLER

Hafif tempolu bir koşu esnasında rahat etmek ya da yoga seanslarında kendini akışa rahatça bırakmak istiyorsan, biraz daha düşük destek sağlayan seçenekleri değerlendirebilirsin.

NIKE CLASSIC SWOOSH FUTURA, 119 TL

Ter tutmayan kumaşı ve basınçlı kesimi sayesinde, girdiğin pozlarda endişe etmene gerek yok.

PUMA RACERBACK, 74,90 TL

Bu spor sütyeni ile parkta rahatça koşabilir, günlük hayattaki spor kombinlerini de tamamlayabilirsin.

REEBOK RE TOUGH BRA, 99 TL

Bu modelin askıları sayesinde yoga yaparken hareket aralığını arttırabilirsin.

H&M SPORT, 69,99 TL

Hızlı kuruyan fonksiyonel kumaşı ve ayarlanabilir askıları sayesinde birçok spor dalında rahatlıkla kullanabilirsin.

YÜKSEK DESTEK + KÜÇÜK GÖĞÜSLER

Göğüslerin küçükse ancak yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapıyorsan, aşağıdaki modeller senin için ideal olabilir.

ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY STRONGER FOR IT, 274 TL

Koşu, boks ve tenis gibi çok hareketli antrenmanlarda yüksek düzeyde destek sunan bu spor sütyeni, çapraz sırt tasarımı sayesinde kollarının özgürce hareket etmesini sağlıyor.

REEBOK RCF SKINNY BRA, 179 TL

Uzun antrenmanlara dayanıklı olan bu sütyen sayesinde, kondisyonunu rahatlıkla korumak senin elinde.

H&M SPORT, 69,99 TL

Hızlı kuruyan fonksiyonel kumaşa sahip bu sütyen, geniş lastikli alt kısmı sayesinde rahatlık sunuyor.

UNDER ARMOUR VANISH MID VENT, 179,90 TL

Bisiklet, ağırlık antrenmanı ve boks gibi aktiviteler için özel olarak geliştirilmiş olan bu model, stratejik destek sunuyor. Dilersen cup’larını çıkararak da kullanabilirsin.

DÜŞÜK DESTEK + KÜÇÜK GÖĞÜSLER

Meme ölçün küçükse ve hafif egzersizler yapıyorsan, yarım atlet tarzındaki sütyenleri tercih edebilirsin. Unutma: Cup’sız olmaları destek sağlamadıkları anlamına gelmiyor.

UNDER ARMOUR UA FAVORITE, 99,90 TL

Her türlü vücut tipine uygun olan bu spor sütyeni oldukça kullanışlı.

NIKE INDY SHINE, 149 TL

Ter tutmayan kumaşıyla antrenman boyunca serin vekuru kalmana yardımcı oluyor.

KOTON SPORT, 39,99 TL

İnce çapraz askıları sayesinde, omuzlarını rahatça hareket ettirebilirsin.