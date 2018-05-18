SPOR SALONUNDAN ÇIKTIKTAN SONRA…





Çok yoruldun biliyoruz! Ama antrenman sonrası izleyeceğin bazı protokoller ile aldığın verimi artırabilirsin.

1- Mutluluk

Antrenman sonrası mutluluğu sadece koşucular için geçerli değildir. Dayanıklılık antrenmanları kas hücrelerinin endorfin salgılamasını sağlar ve bunun etkisi THC ile benzerlikler gösterir. Bu aslında vücudunuzun aktif olduğun için seni ödüllendirme sistemidir. Zamanla, bunu yaşamak için daha sıkı çalışman gerekebilir.

2- Su Deyip Geçme

Spor salonundan ofise doğru aceleyle gidersen, duş almış olsan da terlersin. Buzlu bir içecekle daha hızlı kuru. Soğuk su midene geldiğinde termoreseptörler beynine terlemeyi dengelemesi için sinyal gönderir. Bu yüzden soğuk suyu yanından ayırma.

3- Tamir Zamanı

Daha terlemen bile geçmeden, vücudun onarım işlemlerine başlar. Antrenmanlar kaslarında mikro yırtıklara neden olur. Bağışıklık sistemin buna cevap olarak kök hücreler yardımıyla büyüme hormonu salgılar ve aminoasitlerin de katılımıyla yeni kas lifleri oluşur. Antrenman sonrası içeceğine 30 gram protein tozu eklemek sana toparlanma ve büyüme için gereken desteği vermek açısından yeterlidir.

4- Acı Evresi

Antrenmanlar bir enerji açığı oluşturur. Vücudun da homeostaz durumuna (normal vücut ısısı, hormon üretimi ve oksijen seviyesi) geri dönmek için ekstra çaba sarf eder ve daha da çok kalori yakarsın. Eğer 45 dakika maksimum eforunun %70’iyle antrenman yaparsan, kalori yakımını 14 saat sonra bile %37 artırmış olursun.

5- Devam Et

Yağ yakımı dursa da kaslarının tamiri devam eder. Metabolik stres kas hücrelerinin zarına zarar verir ve iltihaplanmaya neden olur. Bu da antrenman sonrası kas ağrılarını beraberinde getirir. Bu acı zirveye 48 saat sonra çıkar. Foam roller ile antrenman sonrasında kalça ve bacak kaslarına masaj yapmak bu ağrıları hafifletecektir.



