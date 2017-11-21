Spor Salonunda Bile Şık Olmak İsteyen Kadınlara Özel 5 Fitness Kıyafeti







Kadınlar şıklıklarına her zaman düşkündür. Active wear dediğimiz, fitness kıyafetleri de son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Bu fitness kıyafetleri tabii ki sporcuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor. Artık active wear ürünler eskiye göre çok daha şık çok daha göz alıcılar!



Fitness Kıyafeti Alışverişi de Nereden Çıktı?

Spor salonları, kadın giyimin bambaşka bir alanını ortaya çıkarmış durumda. Spor yapan kadın sayısının son yıllarda katlanarak artması, fitness kültürünün yaygınlaşması da fitness kıyafeti ihtiyacını oluşturdu.

Kadınlar her zaman olduğu gibi spor salonunda da şıklıklarını korumak istiyor. Tarzlarını yansıtacak fitness kıyafetleri ile daha verimli bir antrenman yapmak isteyenler bu konuda oldukça seçiciler. Bunun sebebi spor kıyafeti seçimi sırasında şıklığı korurken antrenman verimini azaltmayacak ürünlerin tercih edilmesi gerekliliği…

Fitness kıyafetleri yapacağınız antrenmanlar için özel olarak tasarlanır. Her sporun kendine özel kıyafetlerinin olmasının yanı sıra, active wear dediğimiz fitness kıyafetlerinin genel özellikleri arasında nefes alırlık, esneklik ve koku önleyen antimikrobiyallik gelmektedir. Ayrıca spor ayakkabılar da her zamanki gibi performansı maksismumda tutmayı hedeflediğinden yapılan sporun çeşidine göre topukta yastıklama sistemi ile komfor yaratırken nefes alırlıkla ayaktaki terlemeyi ve bakteri oluşumunu minimumda tutmayı hedefler. Bunların sebebi spor esnasında size hareket özgürlüğü sağlanırken terledikçe ıslanan kıyafetlerinizin daha kuru kalması ve daha sağlıklı bir ortam yaratmasıdır.

Kadın fitness kıyafetleri antrenmanınızdan aldığınız keyfi ve verimi arttırırken spor salonunda da tarzınızı konuşturmayı hedefler! Stil sahibi kadınların önümüzdeki kış spor salonunda kullanmak için en çok tercih ettikleri 5 spor kıyafetini Supplementler.com’a sorduk:

5) Reebok Crossfit F.E.F Speedwick Kadın T-shirt Lila

Reebok Crossfit F.E.F Speedwick Özellikleri

Fiyat: 124 TL

Kompozisyon: %100 polyester

Marka: Reebok

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Teri uzaklaştırarak vücudun kuru kalmasını sağlayan Speedwick teknolojisi ile üretilmiştir.

– Tempolu hareketlerinize uyum sağlayacak, yoğun antrenmanlarınızda hareket özgürlüğü yaratacak slim fit kesim ve üst düzey dikiş.

– Yüksek yoğunluklu WOD’lar ve açık hava antrenmanları için idealdir.

Tüketici Yorumları

“Spor yaparken rahat ama slim fit bir tercih yapmak istiyorsanız güzel bir t-shirt.”

“Sade Crossfit yazılı lila bir t-shirt, mor spor şortlarıyla çok şık duruyor.”

Reebok Crossfit F.E.F Speedwick hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) LifeASRX I <3 Jerks V-Yaka T-Shirt

LifeASRX I <3 Jerks V-Yaka T-Shirt Özellikleri

Fiyat: 72 TL

Kompozisyon: %60 pamuk %40 polyester

Marka: Lifeasrx

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Çekme yapmayan kaliteli dokuma.

– Pamuk yapısı ile daha fazla nefes alabilirliğe sahipve daha yumuşaktır.

Tüketici Yorumları

“Spor salonunda rahtça kullanabileceğiniz bir t-shirt.”

“Günlük kullanım için de ideal bir üst.”

LifeASRX I <3 Jerks V-Yaka T-Shirt hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Reebok Lux Bold Tight Photo Fold

Reebok Lux Bold Tight Özellikleri

Fiyat: 167 TL

Kompozisyon: %85 polyester %15 elastan

Marka: Reebok

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Yüksek tempolu antrenmanlarda hareket özgürlüğü sağlayan kesim.

– Spor salonu, sıcak hava antrenmanları ve günlük kullanım için idealdir.

– Cildi tahriş etmeyen dikiş ve antimikrobiyal kötü koku oluşturmayan özellik.

Tüketici Yorumları

“Çok rahat bir spor taytı, en sevdiğim taytlarımın arasına girdi bile!”

“Sıcak havalarda bile rahatça kullanabiliyorsunuz.”

Reebok Lux Bold Tight hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Reebok Crossfit Women Short

Reebok Crossfit Women Short Özellikleri

Fiyat: 167 TL

Kompozisyon: %86 polyester %14 elastan

Marka: Reebok

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Crossfit WOD’ları, açık hava antrenmanları ve bileşik egzersizlerin yoğun olduğu programlar için ideal.

– Antimikrobiyal iç bölümü ile koku engelleyici özellik.

– İç bacak uzunluğu 6 cmdir ve hareket kolaylığı sağlar.

Tüketici Yorumları

“Şort tercih eden kadınlar için harika bir antrenman şortu.”

“Crossfit egzersizlerinin zorluklarına çok iyi dayanıyor.”

Reebok Crossfit Women Short hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Musclepharm Kadın Atlet Strong Is The New Sexy Pembe

Musclepharm Kadın Atlet Özellikleri

Fiyat: 49 TL

Kompozisyon: %95 pamuk %5 elastan

Marka: Musclepharm

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Yumuşak bir dokumaya sahiptir.

– Feminen kesimi ile kadınlar için ideal bir atlet modeli.

Tüketici Yorumları

“Spor yaparken t-shirt yerine atlet kullanmak istiyorsanız ideal bir ürün.”

“Hem feminen hem güçlü stilinizi yansıtacak bir sporcu atleti.”

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