“SPOR SALONUNA GİTMEYE ÇEKİNİYORUM”

Son zamanlarda popüler olan bir egzersizi denemek istiyorsun ama gördüğün terli selfie’ler ve karnı açık tişörtlerle gezinen kadınlar gözünü korkutuyor. Oraya uygun olmayacağını düşünüyorsun, denemeye değmez.

The Brave Athlete: Calm The F.ck Down And The Rise Of The Occasion kitabının yazarı, Spor Psikoloğu Simon Marshall, beyninin sosyal duruşu belirlemek için çalıştığını, o yüzden şempanze beyninin tehditleri belirlemek için durumu taradığını söylüyor. Buna ‘doğrulama sapması’ deniyor. Egzersiz sınıfında önde duran kaslı üç kadını görüp arkada oflayıp puflayan beş kişiyi görmemenin nedeni bu; çünkü beynin onları tehdit olarak algılamıyor.

Spor salonuna gitmek isteyenlere tavsiyeler

Bazen herkesin çekinebileceğini, her yerde senden daha fit ve güçlü birilerinin olabileceğini kabul et. Önemli olan bu hisleri engel olarak yorumlamaman ve onlardan motivasyon için faydalanman. Marshall, “Imposte sendromu (kendini yetersiz görme), becerilerini geliştirmek için iyi bir evrimsel araçtır” diyor. Spor salonundaki aleti kullanmaya çalışırken aptal gibi görünmekten korktuğun için ondan kaçmak yerine, git ve birine nasıl kullanıldığını sor. Marshall şöyle devam ediyor:

“İçindeki şempanze bunun seni ‘spor salonu aptalı’ gibi gösterdiğini düşünüyor olabilir ama o esnada diğer kişi ‘İşte bilgimi göstermek için bir fırsat’ diye düşünüyor. Tıpkı hayatta olduğu gibi egzersizde de sihir, konfor alanının dışına çıktığında gerçekleşiyor.”