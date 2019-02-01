İtiraf et: Senelik üyeliğin olduğu halde spor salonuna hiç gitmediğin oldu mu? Bilim bunun nedenini de açıklığa kavuşturdu.

Bu durum, beynimizin tarihöncesi bir alışkanlığını koruyor olmasından kaynaklanıyor: Hayatta kalma şansını artırmak için gereksiz tüm fiziksel efordan kaçınma.

Enerjiden tasarruf etme arayışı günümüzde bir geçerli olmasa da evrimsel olarak buna programlanmış haldeyiz. Bu durum, nöronal aktivitelerimizde kendini gösteriyor. İsviçreli araştırmacılar, egzersiz yapmaya karar verdiğimiz zaman korteksin iki farklı bölgesinin yüksek bir elektrik aktivitesi yaydığını kanıtladı: Akıl ve duygu birbiriyle savaşıyor. Sadece hareket etmeye karar verebilmek için bile beyin, hem kendiyle hem de doğal eğilimi olan çaba göstermeyi en aza indirmeyle savaşmak durumunda kalıyor. Yorgun savaşçı sık sık yürüyen merdivene, arabaya veya kanepeye yöneliyor.

Kaynak: Cenevre Üniversitesi (İsviçre)