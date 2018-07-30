SPOR SAKATLANMALARINI ÖNLEMENİN YOLLARI



Sıcakların kendini iyice hissettirdiği günlerde yüzme, plaj voleybolu, bisiklete binme gibi daha çok yaz aylarında yapılan sporlar sakatlanmalara da zemin hazırlayabiliyor. Spor öncesi yapılan egzersiz, su tüketimi hatta spor saatinin seçimi bile yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçebiliyor.

Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar, yaz sporlarında yaşanabilecek sakatlanmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor.

Spordan önce ve sonra egzersizleri unutma

Genellikle tüm kış boyunca hareketsiz kalan kişilerin yaz aylarında aniden spora başlaması sakatlanmalara davetiye çıkarmaktadır. Özellikle ağır sporlar sonrasında kas yırtıkları ve kas içinde kanamalar sık olarak yaşanan sorunların başında gelmektedir. Spor öncesi esneme-germe- ısınma spor sonrasında ise soğuma egzersizleri sakatlanmaların önüne geçebilecek önlemlerin başında gelmektedir. Isınma hareketleri, kalp ve dolaşım sistemini hızlandırarak kaslara ulaşan oksijen miktarını artırır. Kasların esnekliğinin artması ve verimli çalışmasına olanak sağlayan ısınma ve esneme egzersizleri gibi spor sonrası soğuma hareketleri de kalp atım hızının sağlıklı bir şekilde normale dönmesine yardımcı olmaktadır.

Zorlayan stillerde yüzme

Vücuttaki bütün kasları koordineli olarak çalıştıran yüzme; diz, bel, sırt, eklem ve kemik hastalıklarında tavsiye edilen sporların başında gelmektedir. Bununla birlikte ısınma ve germe hareketleri yapılmadan yüzülmesi farklı sakatlıklara yol açabilmektedir. Yüzmede omuz bölgesi çok kullanıldığında bu bölgede daha fazla sakatlık yaşanmaktadır. Menüsküs sorunu olanlar kurbağalama stili, omuz rahatsızlığı olanlar ise serbest stil yüzmeden zarar görebilmektedir. Yüzerken yaşanabilecek sakatlanmaların önüne geçebilmek için kelebek gibi kasları aşırı zorlayan stillerden uzak durarak yüzme öncesi ısınma -germe egzersizlerinin yapılması önemlidir.

Suya atlayarak girme

Yazın deniz ve havuzlarda en sık yaşanan sıkıntılardan biri de balıklama veya çivileme olarak tabir edilen atlayışlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle derinliği 2 metrenin altında olan sularda balıklama ya da çivileme atlayışlar farklı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Zemine çarpılan bölgeye göre ayak bileği, omuz, baş ve omurgada travmalara bağlı yaralanmalar yaşanabilmektedir. Suya atlamadan girmek atlanacaksa da 2 metreden derin suların tercih edilmesi gerekmektedir.

Voleybol keyfi omzunu sakatlayabilir

Plaj etkinliklerinin en keyiflilerinden biri olan voleybol özellikle omuz sakatlanmalarına yol açabilmektedir. Top seviyesinin genelde baş üzerinde olması omuz eklemlerini zorlayabilmektedir. Kumda hareket etmenin zorluğu fazladan efor sarf edilmesine neden olacağından kaslarda zedelenmeler yaşanabilmektedir. Aşırı hareketlerden kaçınarak, güneşin ve sıcağın yoğun hissedilmediği saatlerde plaj voleybolunun oynanması daha sağlıklı bir seçenektir.

Bisikleti boyuna uydur

Yaz aylarında yapılan bisiklet gezileri yanlış kullanım nedeniyle özellikle dizlerde rahatsızlıklara zemin hazırlayabilmektedir. En çok yapılan yanlışların başında ise başkasının boyuna göre ayarlanmış bisikleti kullanmak gelir. Özellikle düşme korkusu yüzünden selenin alçak tutulması dizlerin gereğinden fazla kırılmasına neden olmaktadır. Uzun süre bu pozisyonda bisiklet kullanmak dizlere aşırı yük binmesine yol açarak ağrılara yol açabilmektedir. Pedala basarken dizlerin düz konumda olması da önemli ayrıntılar arasındadır.

Tenisi uygun raketle oyna

Yazın açık havada sık oynanan sporlar arasında yer alan tenis, özellikle yeni başlayan acemiler için sakatlanma riski taşıyabilmektedir. Raketi yanlış tutmak, gereğinden fazla sıkmak veya uygun olmayan raketle oynamak dirseğin dışında ve ön kolda şiddetli ağrılara neden olan “tenisçi dirseği” rahatsızlığına neden olabilmektedir. Özellikle tenise yeni başlayan çocukların ilerde dirsek rahatsızlığı yaşamaması adına anne babaların dikkatli olması gerekmektedir. Daha çok aktivite sırasında ağrıya neden olan tenisçi dirseğinin tedavisinde dirseği yoran aktivitelerden uzak durarak ağrı sırasında buz uygulaması olumlu sonuçlar vermektedir.

Spor yaparken sakatlanmamak için;

1.Spora başlamadan önce sağlık kontrollerini yaptır. Doktorunun uyarısını dikkate alarak kendine uygun sporu seç.

2.Yapılacak sporla ilgili ayakkabı ve ekipmanları bir uzmana danıştıktan sonra belirle.

3.Spordan önce ısınma ve germe, spordan sonra ise soğuma egzersizlerini ihmal etme.

4.Yorgun ve ağrın varken spora ara ver. Ağrının önemli bir sorunun işareti olabileceğini unutma.

5.Antrenmanların çok sık yapılmamasına özen göster.

6.Beslenme düzenine dikkat et Kalori ihtiyacı karşılanmadan yapılan sporlarda doku onarım için yeterli enerjiyi tenim edemeyebilir. Bu da kasların çökmesine neden olabilir.

7.Spor sırasında sıvı ve elektrolit kaybını yaşanacağından su başta olmak üzere bol sıvı tüket.

8.Rutin yaptığın sporu kademe kademe artırın. Vücuduna birden yüklenme ve ulaşamayacağın hedefler seçme.

