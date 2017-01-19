SPOR ÖNCESİ / SONRASI YEMEN GEREKENLER





Spinning dersine boş mideyle girmeyi unut artık! Egzersizlerini yapmadan önce ve yaptıktan sonra yemen gerekenleri bir yere not etsen hiç fena olmaz.

1- (ÖNCE) MUZ:

Sabah spor salonuna gitmeden önce bir adet muz yiyin mutlaka. MKolay sindirilebilir bir meyve olan muz, potasyum bakımından kaslarına iyi gelecek.

2- (ÖNCE) YULAF:

Bir kase yulaf, kan dolaşımınıza kademeli bir şekilde karbonhidrat karıştırır; bu sayede enerji seviyenizi de yüksek tutmuş olursun.

3- (ÖNCE) YOĞURT VE GRANOLA:

Bol yağlı yoğurdu granolayla birlikte spor öncesi yemek, yüksek protein içeriyor.

4- (ÖNCE) HİNDİLİ WRAP:

Hareket etmeden iki saat önce, karbonatlardan, yağlardan ve proteinlerden bir kombinasyon yapabilirsin.

5- (ÖNCE) ELMA SOSU:

Kan şekerinizin yükselmesi için iyi derecede lif içerir. Böylece egzersiz yaparken midenizi zorlamaz.

6- (ÖNCE) ELMA VE FINDIK BAR:

Kuru meyve, hem sindirimi kolay olması hem de sana enerji vermesi bakımından en temel karbonhidrat. En iyi atıştırmalık olduğunu söyleyelim.

7- (SONRA) ÇİKOLATALI SÜT:

Kendini yeniden çocuk gibi hissetmen için ideal. Vücut süstemine protein ve karbonhidrat girecek, daha ne olsun.

8- (SONRA) FINDIK EZMELİ ELMA DİLİMLERİ:

Doymamış yağdan oluşan fındık ezmesiyle (doğal olanı tercih et) yiyeceğin elma dilimleri, spor sonrası kilo yakmanı ve kas yapmanı sağlayacak.



