SPOR ÖNCESİ / SONRASI YEMEN GEREKENLER
Spinning dersine boş mideyle girmeyi unut artık! Egzersizlerini yapmadan önce ve yaptıktan sonra yemen gerekenleri bir yere not etsen hiç fena olmaz.
1- (ÖNCE) MUZ:
Sabah spor salonuna gitmeden önce bir adet muz yiyin mutlaka. MKolay sindirilebilir bir meyve olan muz, potasyum bakımından kaslarına iyi gelecek.
2- (ÖNCE) YULAF:
Bir kase yulaf, kan dolaşımınıza kademeli bir şekilde karbonhidrat karıştırır; bu sayede enerji seviyenizi de yüksek tutmuş olursun.
3- (ÖNCE) YOĞURT VE GRANOLA:
Bol yağlı yoğurdu granolayla birlikte spor öncesi yemek, yüksek protein içeriyor.
4- (ÖNCE) HİNDİLİ WRAP:
Hareket etmeden iki saat önce, karbonatlardan, yağlardan ve proteinlerden bir kombinasyon yapabilirsin.
5- (ÖNCE) ELMA SOSU:
Kan şekerinizin yükselmesi için iyi derecede lif içerir. Böylece egzersiz yaparken midenizi zorlamaz.
6- (ÖNCE) ELMA VE FINDIK BAR:
Kuru meyve, hem sindirimi kolay olması hem de sana enerji vermesi bakımından en temel karbonhidrat. En iyi atıştırmalık olduğunu söyleyelim.
7- (SONRA) ÇİKOLATALI SÜT:
Kendini yeniden çocuk gibi hissetmen için ideal. Vücut süstemine protein ve karbonhidrat girecek, daha ne olsun.
8- (SONRA) FINDIK EZMELİ ELMA DİLİMLERİ:
Doymamış yağdan oluşan fındık ezmesiyle (doğal olanı tercih et) yiyeceğin elma dilimleri, spor sonrası kilo yakmanı ve kas yapmanı sağlayacak.