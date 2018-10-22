



Spor kıyafetlerine günlük kıyafetlerinden daha mı fazla para yatırıyorsun? Yalnız –veya deli– değilsin.

Cep yakan spor giysilerinin etiketlerinde göremediğimiz birçok detay gizli. Philadelphia’dan Tekstil Mühendisi Mark Sunderland, pahalı markaların giyim teknolojilerine daha çok ar-ge yatırımı yaptığını, bunu da genelde kumaşın kalitesi veya egzersiz esnasındaki rahatlığıyla hissettiğimizi söylüyor. Journal of Experimental Social Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre böyle bir kıyafetle antrenman yaparken, atletlerin performansına yaklaşma şansın daha yüksek. Spor Psikolojisi Danışmanı Adam Naylor ise, “Spor giysilerinin içinde iyi hissetmen güvenini, enerjini ve motivasyonunu arttırır. Bu da daha iyi bir antrenman çıkarmanı sağlar” diyor.

İşin bir de çevresel boyutu var: Fiyatın yüksekliğinin bir sorumlusu da bazı markaların etiküretim kuralları ve ekolojik malzeme kullanımı. Yani vücuduna olduğu kadar dünyaya da fayda sağlıyorsun. Kısacası, yaptığın yatırımın karşılığını alıyorsun.

