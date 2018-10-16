SPOR KIYAFETLERİ NASIL YIKANMALI?





Spor kıyafetlerini temizlemenin yollarını açıklıyoruz.

Bütçenin önemli bir bölümünü ayırdığın spor kıyafetlerine çabucak veda etmek istemiyorsan, temizliklerine de dikkat etmelisin. Bir numaralı kural: Giydikten sonra mümkün olan en kısa sürede yıka. Kaliteli spor giysileri 50 yıkamadan sonra bile yeniymiş gibi bir his verir. Ama yine de onları korumak için klasik deterjanlar yerine spor kıyafetleri için özel hazırlanmış ya da bitkisel deterjanları tercih etmelisin. Çünkü bunların içeriğinde yoğun kimyasal olmadığı için kumaşı ekstra iyi korurlar. Eşit oranlarda beyaz sirke ve karbonatı karıştırarak kendi karışımını da yaratabilirsin.

