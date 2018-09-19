SPOR AĞRILARINA DİKKAT ET!





Aynı egzersizi yaparken sık sık aynı ağrı tarz ağrıları yaşaman bir sorunun habercisi olabilir.

Sağlıklı bir vücudun yolu spor yapmaktan geçiyor. Kasları kuvvetlendiren, vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan, stresten uzaklaştıran ve metabolizmayı güçlendiren spor, bilinçli ve kontrol altında yapılmadığında ise faydadan çok zarar getirebiliyor.

Ağrı varsa sorun var

Son günlerde sık sık karşımıza çıkan “No Pain No Gain” sloganının yanlış anlamda kullanıldığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Selami Çakmak, “Var olan bir sakatlık varsa ve sen onun üzerine gidersen bu artık kronik hale gelir. Kronikleşmesi de küçük bir müdahale ile çözülebilecek bir ağrının artık daha büyük müdahaleler gerektirir hale gelmesi ve hastalığın ilerlemesi anlamına gelir” diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.

Ağrılar sana sinyal veriyor olabilir!

“Spor yaparken ilk baştaki hamlığın dışında bir ağrı oluşuyorsa bu ağrı vücudumuzun savunma mekanizmasının bize verdiği bir işarettir. Aynı aktivite esnasında oluşan aynı ağrı önemli bir ağrıdır. Bunun tedavi edilmesi, adının konulması gerekir. Bunun için de bir uzmana danışmak gerekir. Eğer ağrının nedeni küçük bir kas yırtığı ise ve bu başlangıçta tespit edilirse ufak bir istirahatle spordan kesmeden çözülebilir. Ama tedavi edilmezse sonrasında daha büyük sorunlara neden olabilir” diyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Selami Çakmak, bazı spor tutkunlarının “Doktor bana sporu yasaklarsa” endişesiyle uzmana başvurmaktan kaçındığını da belirtiyor. “Dizde bir problem varsa sadece diz egzersizlerini kısıtlayıcı, belde problem varsa bele yönelik istirahatler verebiliyoruz. Spora devam edemezsem endişesi ile sorunu görmezden gelmek doğru değil” diyor.

