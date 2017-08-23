SPİRİTÜEL YAŞAMIN BASİT YOLU





Meditasyon ve mindfulness kelimelerini yeterince duyduk. Neyse ki artık bazı konularda güncelleme gerektiğinin farkında olan ve herkesin topluca bir odada sessiz kalmak istemeyebileceğini bilen bir guru da var: Gabrielle Brenstein. Kendisi Oprah’ın ruh ikizi ve spiritüel akıma yeni bir soluk getiren kişi. New York’ta yaşayan bir yayımcı ve parti kızıyken, bugün kitapları best seller listelerine girmiş bir yazar. Ayrıca Kundalini yoga ve meditasyon eğitmeni. Bağımlılıktan tükenmişlik sendromuna, ayrılıktan ihitiyacın olan çözümü bulmaya kadar birçok konuda sana yardımcı olabilecek tavsiyeleri var.

Derleyen: Pınar Şen



Kıskanmakta Sorun Yok

Takip ettiğin Instagram hesapları yüzünden kötü mü hissetmeye başladın? Sen de o bedeni, kariyeri, kıyafeti ve hatta yaşamı mı istiyorsun? Bak Gabrielle ne diyor: “Diğer insanlarda gördüğün ve seni rahatsız eden şeyler, gölge benliğinde reddettiğin parçalarındır. Genelde sahip olmak istediğin bir şeyi kıskanırsın. O yüzden asıl istediğin şeyin ne olduğunu tanımla ve onu elde etmeye çalış.”

Başarını Sahiplen

Gabrielle, “Başarılı olduğun şeyler konusunda mütevazı olma. Çünkü başarı ile birlikte; büyümek, yönetmek ya da daha fazla şeye hizmet etmek için bir fırsat elde edersin. Sahip oldukların için minnet duyman da istediklerini elde etmen için fırsatlar yaratacaktır” diyor. Başarının gururunu yansıt. Gururlu olmak kibirli olmak anlamına gelmiyor.

Dürüst Olarak…

“Dürüst olmak yapabileceğin en radikal eylemdir. Dürüstlük, değişimin kapısını açar ve bunu alışkanlık hâline getirmek sana başarı getirir. Hayatına bak ve kendine bunun senin için yeterli olup olmadığını sor.” Bu soruyu, egzersiz yaparken o zorlayıcı lunge setini tamamlayamayacağını düşündüğün anlarda da kendine sorabilirsin.

Evren Senin Arkanda

Gabrielle, “Bu söz yeni kitabımın ismi bile olabilir!” diyor. Kendini motive etmen gereken anlar için bu sözü bir kâğıda yaz ve görünür bir yere yapıştır.

Nefret Kusanlar

“Karşındaki kişinin nasıl birisi olduğunu kabullen ve davranışlarının nedenini doğru gözlemle. Ancak bu tarz davranışlara katlanma. Onların da mutlu olabilmelerini dile ve bırak yollarına gitsinler.”

Problemleri Çöz

“Sahip olduğun problemi vücudunda fiziksel olarak nerende hissettiğine yoğunlaş. Ardından 90 saniye boyunca derin nefesler al ve ver.” Verdiğin nefesler gibi problem de gelip geçecek.

Zen Bölgeni Oluştur

“Evde, arka bahçede ya da sahilde kendi kutsal bölgeni yarat. Günlük dinginliğe burada ulaşmayı dene.

Burada dua et,

meditasyon yap veya evrene ‘Nereye gitmemi istiyorsun?’ ve ‘Ne yapmamı istiyorsun?’ diye sor.” Çünkü herkes sürekli bir şeyler alanları değil, verici olanları sever.

Enerjini Koru

Güneş koruyucusu sürerek cildini koruduğun gibi, enerjini korumak için de bir şeyler yapmalısın. “Açık yürekli olmak, her şeye evet diyen biri olmaktan farklıdır. Kendine ‘Hayır’ diyebileceğin bir özgürlük alanı tanı.”

KRİZİ ATLAT

Kriz anlarındayken, her yerde ve her zaman uygulayabileceğin bu taktikleri dene.

MİNİ MEDİTASYON İç huzura ulaşmak için vaktin mi yok? Bu bir bahane değil. İki parmağını nabzını ölçtüğün yere koy ve “gerçek ortada” anlamına gelen “sut nam” mantrasını tekrarla. Mantrayı tekrar etmen ve nabzını hissetmen, odaklanmana yardım eder.

SADECE NEFES AL 60 saniyede çok şey değişir. Gabrielle, “Beş saniye nefes al, beş saniye nefes ver. Bunu bir dakika boyunca tekrar et” diyor. İç huzurunun geri döndüğünü hissedeceksin.

