SPİRAL, RAHİM AĞZI KANSERİNİ ÖNLÜYOR





Servikal (rahim ağzı) kanseri, kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü.

Kansere yakalanma sıklığını azaltmak için pek çok tarama programları geliştirilse de gittikçe zorlaşan hayat koşulları ve ülkeler arasındaki ekonomik uçurumların gittikçe artması ne yazık ki kanserin yayılımını önleyemiyor.

Ancak sevindirici haber yine bilim dünyasından geldi. Dünyada en sık kullanılan geçici doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiralin sadece istenmeyen gebelikleri önlemekle kalmadığı, rahim ağzı kanserini de önlediği ortaya çıktı.

YÜZDE 30 DAHA AZ YAKALANIYORLAR

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu önemli bilimsel keşif hakkında şu bilgileri verdi:

“Spiral kullananlar, hiç kullanmayan kadınlara göre, yüzde 30 daha az rahim ağzı kanserine yakalanıyor.

Peki hangi mekanizma bunu sağlıyor?

Çok iyi biliyoruz ki, kanser öncesi lezyonların kaynaklandığı bölge rahim ağzı kanalında yer alan “transformasyon” bölgesidir. HPV enfeksiyonlarının hedef seçtiği bu bölge aynı zamanda hücreler yoluyla oluşan bağışıklık yanıtı için de önem taşımaktadır.

Spiralin yerleştirilmesi esnasında bu bölgeye yapılan girişim, buradaki hücreleri uyarmakta ve onların tepki vermesini sağlamaktadır. Yani işlem esnasında oluşan doku travması, buradaki bağışıklık sistemini uyararak, atağa kaldırmaktadır. Oluşan bu immun yanıt da HPV enfeksiyonunu ve kanser öncesi lezyonları temizlemektedir. Spiralin devamlılığında oluşan lıkal mukozal enfeksiyon ve burda gelişen küçük iltihabi adacıklar sayesinde de bu koruyucu etki devam etmektedir.

İnvaziv (saldırgan) rahim ağzı kanseri, rahim içi araç (spiral) kullananlarda 1/3 oranında daha az görülüyor. Bu durum, özellikle düzenli kanser taraması yaptıramayan, az gelişmiş ve uzman doktora ulaşma imkanının sınırlı olduğu insanların yaşadığı bölgeler ve ülkeler için çok ama çok faydalı bir etki.”

