SPINNING BACAKLARI KALINLAŞTIRIR MI?





Kısa zamanda yüksek oranda kalori yakmanı sağlayan spinning, kilo vermene ve vücudunu şekillendirmeye yardımcı oluyor. Peki bacakları kalınlaştırdığı doğru mu?

Spinning sabit bisiklete binme aktivitesinden farklı ve yoğundur. Aktif egzersiz yapıyorsan ve aerobik performansın iyi durumdaysa tabii ki yapabilirsin. Aerobik egzersizler vücudun genel oksijen tüketimini (VO2Max) geliştirir. Spinning bu seviyeyi üst sınırlara kadar zorladığından yeni başlayanlar için uygun olmayabilir. Bacakları kalınlaştırma meselesine gelince; spinning bacak kaslarında hızlı bir şekillenmeye sebep olur. Fakat kalınlaşma dediğimiz konu, kadınların fizyolojik yapısı, vücut tipi farklılığı gibi etmenler nedeniyle düşünülen seviyede olmaz. Alternatif olarak yüksek yoğunluklu interval egzersizler (HIIT) de yapılabilir.

Kemal Uysal, Five Element / Kemal Uysal Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı

