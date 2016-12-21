SPERMİ NORMAL Mİ?

Erkek bedeniyle ilgili pek çok şey hâlâ gizemini koruyor. Penisler, neden? O küçük meme uçları da ne? Erkek vücudunun neredeyse tamamını kaplayan o iri kıyım tüyler mesela… Bunlar arasında hiç şüphesiz listede zirveyi zorlayabilecek bir şey daha: sperm!

2000 yılında Sex and the City dizisinin seks odaklı karakteri Samantha Jones’un başrolünü oynadığı ‘Easy Come, Easy Go’ adlı bölümde, kadınların sperm hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığı ve hatta bundan tiksindiği konuşuluyordu. Bu bilinmezliği yenmek için bir ürologa danışmakta fayda var. Bize normal bir spermin tadını tuzunu, ölçüsünü, rengini, kokusunu anlatacak bir ürologdan bahsediyoruz tabii ki.

NASIL BİR GÖRÜNÜMÜ OLMALI?



Cinsellik Eğitmeni, Terapist, Danışman Aleece Fosnight, sağlıklı bir spermin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. “Beyaz renkte, süt gibi ya da griye çalan bir rengi de olabiliyor. Ereksiyondan sonra ise daha çok kalın bir tabaka halinde. 25 – 30 dakika sonra daha temiz, akışkan ve sümüksü bir yapıya dönüşüyor. Sıvıdaki bu değişim, üreme kolaylığını sağlıyor. Servikal mukusun dışındaki tabaka, yumurtayı döllemeyi sağlıyor.

KOKUSU VE TADI NASIL OLMALI?

Sperm, sonuçta bedensel bir sıvı. Fırından yeni çıkmış kurabiye ya da gül gibi kokmasını bekleyemezsin. Bunlardan hiçbiri değil, elbette. Çok da sevilebilecek belirli bir tadı ve kokusu olmadığını söylemek gerek. Sperm, proteinlerden, fruktozdan (spermin yumurtaya nulaşımında enerjiyi sağlar.) ve spermsel sıvıdan oluşur. Bunu daha da açmak gerekirse vitamin C, kalsiyum, klorin, kolesterol, sitrik asit, Kreatin, Fruktoz, laktik asit, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, vitamin B12 ve çinko, içeriğini oluşturur.

YENİLEN YEMEK TADINI DEĞİŞTİRİR – DOĞRU

Fosnight, özellikle sigaranın sperm tadını oldukça değiştirdiğini söylüyor. “Alkol ve sigara tüketimi, spermin ilginç bir şekilde daha tatlı bir tada sahip olmasına neden oluyor. Bazı besinlerin de sperm tadında ciddi bir değişikliği yaptığı söyleniyor. Örneğin meyve için bu çok normal. İçinde yoğun miktarda şeker bulunuyor. Sebzelerin ise pek büyük bir etkisi yok.