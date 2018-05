SÖYLE, NEREN ACIYOR…

Kronik ağrılar, dünya çapında milyonlarca kadının hayatını mahvediyor. Bu ağrıların birçok nedeni olabiliyor. İşte en yaygın olanlar için sana yardım edebilecek terapiler:

Fibromiyalji

Lady Gaga, fibromiyaljiyle olan mücadelesini Five Foot Two belgeselinde açıklamıştı. Tıpkı onun gibi dört milyon insan (çoğunluğu kadın) her yerinde ağrı, aşırı bitkinlik ve bilişsel zorluk deneyimliyor. (Nedeni bilinmiyor ama genetik faktörler, enflamasyon ve sinir sistemindeki bozukluklar şüphe çekiyor.) Yeni bir çalışma, duygusal tecrübelerini yansıtan fibromiyalji hastalarının, bilişsel davranışçı terapi hastalarına oranla daha az acı ve depresyon yaşadıklarını, genel anlamda daha işlevsel olduklarını gösterdi. Bilinçaltındaki düşüncelerin ve hislerin hastayı nasıl etkilediğini inceleyen psikodinamik terapi de işe yarayabilir.

Kronik Pelvik Ağrı

Pelvis bölgesindeki, regl ile bağlantısı olmayan ve altı aydan fazla süren her ağrı (endometriyozis ya da cinsel ilişki esnasında yaşanan ağrı gibi), kronik pelvik ağrı şemsiyesi altında toplanıyor. Bu ağrı türü, kadınların yüzde altı ila 27’sini etkiliyor. Bir çalışma, günde 20 dakika farkındalık meditasyonu yapmanın, acıyı önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Hassas Bağırsak Sendromu

Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre iki kat fazla olan bu hastalık, insanların yüzde 15’ini etkiliyor. Farkındalık egzersizlerinin (derin nefes alma ve meditasyon) hastaların var olan durumu felakete dönüştürmesine engel olduğu bulundu.

Bel Ağrısı

İnsanların yaklaşık yüzde 80’i hayatının bir noktasında şiddetli bel ağrıları çekiyor. Tabii bu tür ağrılar aşırı egzersiz yapmaktan, örneğin kürek çekmekten de kaynaklanabiliyor. Ancak insanların yüzde 20’sinde ağrı kronik hâle geliyor. The American College of Physicians yakın zamanda, bağımlılık yapma potansiyeli olan opioidler yerine yoga ve bir uzman eşliğinde rahatlama yöntemlerini tavsiye eden bir rehber yayımladı. Eğer ilaç kullanmak gerekiyorsa, içinde steroid olmayan, kasları rahatlatan antienflamatuvar ilaçlar tavsiye ediliyor. Opioid ise sadece nadir durumlarda kullanılmalı.

Baş Ağrıları

Kadınlar, erkeklere göre daha yoğun ve uzun süren baş ağrıları ve migren çekiyor. Yakın zamanda yürütülen bir çalışma, interdisipliner ağrı rehabilitasyon programlarına katılan hastaların üç haftadan sonra daha az baş ağrısı ve depresyon yaşadığını gösteriyor.

Otoimmün Hastalıklar

Çölyak, MS, deri veremi ve eklem iltihabı gibi durumlar, geniş çaplı ağrılara sebep olabiliyor. Bu hastalıklar vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla sağlıklı hücrelere saldırdığında ortaya çıkıyor. Bir çalışma, farkındalık egzersizi yapan MS hastalarının daha az kaygılı ve depresif olduğunu buldu. Ayrıca biyogeribildirimi (kalp hızı gibi vücut fonksiyonlarını kontrol etmeyi öğretme amacıyla kullanılan alternatif tıp yöntemlerinden biri) deneyen bir grup daha az yorgunluk ve stres yaşadığını belirtti.