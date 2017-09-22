SOSYAL MEDYADAN ÖZENDİĞİN CİLT UYGULAMALARI NE KADAR DOĞRU?





Yaz boyunca güneşin etkisiyle çoğalan lekeler, akne ile scar izleri, ince çizgi ve çatlak gibi cilt deformiteleriyle savaşmaya başlamak için en uygun mevsim geldi. Bu cilt sorunlarıyla aynı anda savaşan ve en ufak yan etki oluşturmayan, normal hayattan koparmayan dermapen tedavisi, kadın erkek demeden herkesin kurtarıcısı haline geldi. Uzmanlar ise sosyal medyadan özenilerek, internetten alınıp, evde bilinçsizce yapılan dermapen ve dermaroller uygulamaları konusunda uyarıyor.

Yazın güneşin etkisiyle çoğalan, doğuştan gelen ya da zamanla oluşan skarlar, akne izleri, ince çizgiler, leke ve çatlak gibi cilt deformeleri için tedavi mevsimi başladı. Cildin en üst tabakasına kontrollü tahribat yaparak binlerce mikrokanal açma prensibine dayanarak, cildin kendi kendini yenileme mekanizmasını devreye sokan dermapen işlemi ise kadın erkek demeden herkes için en gözde işlem haline geldi.

Öte yandan son dönemde sosyal medyadan görüp herkesin dermapen ve dermaroller gibi aletler edinmesi konusuna dikkat çeken Burcu Güleryüz evde bilinçsizce uygulanan bu aletlerin ciltte kalıcı hasar yaratabileceğini kaydetti. Güleryüz ayrıca, bu aletlerin profesyonel güzellik merkezleri için üretildiğini, uzmanlığına inanılan kişiler tarafından uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Cildi Çizebilir, İltihap ve Kanamaya Neden Olabilir

Güleryüz, “Son dönemde özellikle yaz aylarının bitmesi ve cilt deformitelerinin tedavi döneminin başlaması ile birlikte sosyal medyada birçok yanlış uygulama konuşulmaya başlandı.Bizim cilt deformitelerinde en çok kullandığımız yöntem olan dermapen aletinin alınarak, evde bilinçsizce uygulanan bölgelerde kalıcı hasarlar, çizikler oluşabilir. Profesyonel bir şekilde ürünler dezenfekte edilmezse ciltte iltihaplanmalar ve şiddetli kanamalar olabilir. Bu nedenle yalnızca güvenli güzellik merkezlerinde bu işlemin yaptırılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Uzman Ellerde Yaptırılabilecek En Güvenli Uygulama

Dermapen’in cildin değerli üst tabakası epidermise zarar vermeden, soymadan, tahriş etmeden uygulanan bir yöntem olduğunu açıklayan Burcu Güleryüz,“Uzman ellerde yaptırılabilecek en güvenli tedavi yöntemi olan dermapen, pek çok amaçla, vücudun hemen hemen her bölgesinde kullanılabiliyor. Uygulamanın en avantajlı yanı her cilt tipine, kadın erkek fark etmeden herkese uygulanabiliyor olması. Dermapen’in ne kadar yoğun ve şiddetli uygulanacağına uzmanlar karar veriyor. Öncelikle uygulama yapılacak bölge lokal anestezik kremlerle uyuşturuluyor. Bu sayede hiçbir acı hissedilmiyor. 45 dakika kadar iyice uyuşan ciltten makyaj artıkları temizleniyor ve cilt dezenfekte ediliyor. İşlem yaklaşık 20- 30 dakika sürüyor. 7-21 gün aralığında 4-6 seans uygulanabiliyor. Dermapenin tedavi olarak seçilmesindeki en önemli amaç cildin yüzeyine yapılan işlemden sonra uyguladığımız vitaminlerin ve cilt sıkılaştırıcı ürünlerin cildin en derinine kadar nüfus etmesi” dedi.

