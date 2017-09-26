SOSYAL MEDYADAKİ HER ŞEY BU FESTİVALDE





“Sadece müzik ve konser değil; dolu dolu içeriği ile “Sosyal Medya” kadar renkli ve yaş sınırı olmayan #HashtagFestivali, 14 Ekim’de Maslak Uniq İstanbul’da gerçekleşecek!

Farklı içerikleri, eğlenceli aktiviteleri, interaktif söyleşileri, muhteşem konserleri ve sürpriz isimlerin katılımı ile, Türkiye’de ilk kez FEST Etkinlik Organizasyon tarafından düzenlenecek ve yaş sınırı olmayan “sosyal medya festivali” #HashtagFestivali 14 Ekim’de Dream Tv, Radyo D ve Radyonom basın sponsorluğunda Maslak Uniq İstanbul’da gençlerle buluşacak.

MUHTEŞEM KONSERLER

Alışageldik her gençlik festivalinde yer alan konser ve DJ performansların yanı sıra, sosyal medyada aktif gençlerin dolu dolu dahil olacağı interaktif zengin bir içerik yaratılan festivalin müzik etkinlik kısmında Hayko Cepkin ve son dönemin alternatif gruplarından Zımba konserlerinin yanı sıra gün boyu DJ performansı ile gençler müziğe doyacak.

HARUN TEKİN VE KORAY CANDEMİR’DEN “ŞAKALI AKUSTİK” SÖYLEŞİ:

Konser ve müzik performanslarının yanı sıra Harun Tekin ve Koray Candemir’in akustik söyleşi performansı olan “Şakalı Akustik”te şarkıların yanı sıra gençlerle de sohbet edilecek.

GÜN İÇİNE YAYILAN ETKİNLİKLER:

Spor dünyasının sevilen isimleri Ali Ece ve Irmak Kazuk ile sosyal medya üzerinden oluşturulacak takımlarıyla futbol-basketbol challenge’larında sürpriz konuk isimler de yer alacak ve günün sonunda kazanacak ekibe özel hediyeler verilecek.

Son dönemde sosyal medya programı “Stolk” ile fenomenleşen, sevilen oyuncu İbrahim Selim ile oyunculuk atölyesi, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ile spor söyleşisi, son dönemin fenomen youtuber’ları Berkcan Güven’le interaktif bilgi yarışması ve Oğuzhan Uğur’la “RöntBeni” etkinlik alanında gençlerle buluşacak diğer etkinlikler.

“Adını Feriha Koydum”, “Maral”, “ilişki Durumu: Karışık”, “Kiralık Aşk” ve şu an Star Tv’de yayında olan “Ateşböceği” gibi gençlerin de ilgiyle takip ettikleri başarılı dizilerin yönetmeni Barış Yöş ile söyleşide gençler dizi dünyasına dair sorularına cevap bulacak.

Kahve barista eğitimi, Arda Erel, Ömür Özdemir (CeriLevis), Ali Deniz Uslu ve Oya Doğan gibi değerli yazarlarla söyleşi-imza günleri, Gerçek Dorman’la Perküsyon Atölyesi, müzik workshopları, tasarım atölyeleri, Beşire Bulut ile Nefes Terapisi, makyaj, spor etkinlikleri, VR Sanal gerçeklik deneyimi gibi gençlerin de ilgi alanından önemli isimler de festival kapsamında gençlerle buluşacak.

Markalarla işbirlikteliğinde de interaktif içerik ve sürpriz etkinliklere yer verilecek olan festival 14 Ekim tarihinde 11.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

