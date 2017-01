SOSYAL MEDYADA SEVGİLİNLE İLGİLİ PAYLAŞMAMAN GEREKEN 5 ŞEY

Sosyal medyada her şey paylaşılmaz! Paylaşan varsa da kendilerini buradan tebrik ediyoruz!! Eğer azılı bir Instagram / Facebook kullanıcısıysan ve sürekli paylaşım yapmayı seviyorsan bazı şeylerin mahrem olması gerektiğini de biliyor musun merak ediyoruz! Mesela sevgilinle ilgili olanları!

YATAK ODASI SINIR ÇİZGİSİ

Çılgın sevişmelerinize komşularınız tanık oluyor olabilir ancak sadece sesleri duyduğunu unutma! (Kimse dikizlemiyorsa tabii!) Sen buna görsel bir şölen katıp Instagram hesabına birbirinden kışkırtıcı fotoğraflarını koyacaksan “DUR” demek boynumuzun borcu. Yapma, etme, eyleme! Bu kadar mı özelin kalmadı senin yahu? Bu kadar mı afişe etmek zorundasın her şeyi? Başkaları yapıyor olabilir ama sen yapma! Bazı şeyler hayatta gizli kalmalı. Hem sevgilin bundan hiç de hoşlanmayabilir.

BÜYÜK KAVGALARIN YERİ ORASI DEĞİL

Eğer kavga ettiysen, ayrıldıysan, boşandıysan ya da seni aldattığını yakaladıysan, bununla ilgili bir şey paylaşmak kötü fikir. İnsanların, ilişkin hakkında önemli bilgileri bu şekilde edinmelerine hiç gerek yok. Ayrıca neden başkalarının dedikodu malzemesi olasın ki? Hem belki partnerinle sonrasında barışacaksın. Ona kötü şeyler yazıp ve bunu sırf başkaları görsün diye de Instagram’da paylaşıp birkaç zaman sonra yine sevgi böcükleri olduğunu anlatan fotoğraflarla çıka gelmen tuhaf olmayacak mı? Arkadaşların ve ailen, seni üzen bir adamı, senin kadar kolay affetmeyebilir, ayrıca. Bunu unutma!



PASİF AGRESİF TUTUMLAR

Gizli kapaklı cümleler, imalar, üstü örtülü aslında hiç sallamıyormuş ayarında ifadeler! Tüm bunları pasif agresif tepki olarak değerlendiriyoruz ve yanlış olduğunu söylüyoruz! Yaşadıklarına saygı duy vesırf birilerinin canı acısın diye kendini aşağı çekip kötü duruma sokma. Belki sallamıyor olman aslında onun sallamamasına neden olacak, bunu hiç düşünmedin mi?

İLK AYDA BİR ŞEYLER PAYLAŞMA

Henüz biriyle tanıştın ve onunla zaman geçirerek daha çok tanımaya çalışıyorsun. Buraya kadar her şey tamam! Sosyal medyada çeneni bir süre kapatmaya ne dersin? Hemen “Birini buldum, hey millet bakın buraya!” demen için ne acelen var!? İlişkine biraz zaman tanı. Yolunda gitmeyen şeyler olursa paylaştığın şeyler için pişmanlık duyabilirsin. Acele etme! Biraz sessiz olmak iyidir. Her şeyi hemen göstermek için sabırsızlanma! ‘Buldumcuk’ insanlardan olma…

ÖNCE PARTNERİNE SOR

Senin için çok özel bir an olabilir o an… Belki ikiniz için de. Paylaşacağın post’u herhangi bir yere koymadan önce partnerine sor. Bu, her zaman işe yarayacaktır. Sonuçta ikinizin özelinde her şey. Ondan izin almalısın. Gerçekten paylaşmak isteyeceğiniz şeyleri koy. Her bir şeyi koyduğunda değerinin kalmayacağını bilmiyor musun? Tüm dünyanın, Kerem ile Aslı’nın waffle yediğini öğrenmesi ne kadar gerekli bi’ düşün istersen…