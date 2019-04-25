Yalnızlık hissinden kurtulmaya ne dersin? Sosyal ağlarını güçlendirerek daha iyi hissetmen ve olasılıkları tersine çevirmen mümkün.

Sosyal ilişkilerini güçlendirmek için bu adımları izleyebilirsin.

KUCAKLA

Dr. Kory Floyd “Sevgi karşılıklı bir davranıştır; gösterdiğin anda yansımasını görürsün” diyor. Bu yüzden sevdiklerine ne kadar minnettar olduğunu söyle ya da onları sımsıkı kucakla. Onlar da büyük ihtimalle sana aynısını yapacaklardır.

KENDİNDEN BAHSET

Psikolog Ellie Mliby “Karşındaki insana güvendiğini göstermek, aranızda daha hızlı bağ kurulmasına yardımcı olur” diyor. Bu yüzden arkadaşına kendinle ilgili bir şey söyle (Bu, yeni başladığın işte ne kadar zorlandığın olabilir). Aranızdaki iletişimin kalitesinin arttığını göreceksin.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAP

Yüz yüze konuşmadığın zaman en iyi seçenek nedir? Tabii ki görüntülü konuşma. Cyber-psychology’de yayımlanan bir çalışmaya göre görüntülü konuşma, aralarına mesafe giren insanların daha önce kurmuş oldukları ilişkileri korumalarını sağlıyor.

CEP TELEFONUNU ORTADAN KALDIR

Bir dahaki sefere arkadaşınla buluştuğunda telefonunu sessize al ve çantandan çıkarma. Çünkü araştırmacılar, telefonunun masanın üstünde olmasının bile arkadaşınla daha az iletişime geçmene neden olduğunu söylüyor.