SORU / CEVAP: İLİŞKİLERİNİ DÜZENE KOY





Uzman Klinik Psikolog Çisem İlhan

Geçmişte hayal kırıklıkları yaşamış biri olarak yeni biriyle tanışma sürecinde nelere dikkat etmeliyim?

Her insanın birbirinden farklı olduğunu unutma. Geçmiş deneyimlerinle bir sonraki ilişkine başlarsan doğal olamaz ve kendin gibi davranamazsın. O yüzden yeni biriyle tanışma sürecinde “şimdi ve burada”ya odaklan. Yani geçmişi ya da geleceği yaşamaktan, “şimdi”yi kaçırma. O anın tadını çıkar. Eğer “Bu hayal kırıklıklarında benim de payım var” diyorsan ve seni rahatlatacaksa hatalarını bul. Ama onların geçmiş ilişkine dair olduğunu unutma. Belki de yeni ilişkin için hata olmayacaklar. Örneğin, “Çok ilgi gösterdim, yapmamalıydım” diyor olabilirsin. Ama “Bir sonraki ilişkimde bu kadar çok ilgi göstermeyeceğim” dememelisin. En başta söylediğime dön: Herkes birbirinden farklı. Bir sonraki ilişkinde çok ilgi gösterip karşılığında el üstünde de tutulabilirsin. Bu nedenle kendin gibi olman çok önemli.

Eşimle uzun süredir sorunlar yaşıyoruz. Çift terapisini duydum ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Nasıl ki bizler hastalanıp doktora gidiyorsak, ilişkimiz de bazen hastalanabiliyor. Onun doktorunun da çift terapisti olduğunu düşünebilirsin. Çift terapisinde ilişkini etkileyen durumları daha iyi görebilir, güçlü olduğun ve zorlandığın yanlarını ölçme fırsatı bulabilirsin. Terapi ilişkine farklı bir açıyla bakabilmeni, daha sağlıklı bir ilişki için en doğru iletişim şeklini, rol ve modelleri öğrenmeni sağlıyor. Üstelik bunları uygulaman için seni cesaretlendiriyor da. Elbette bunlar zaman ve sabırla içselleştirilen değişimler olacak. O yüzden denemek niyetiyle bir kere gitmeniz ve devamını getirmemeniz hâlinde ilişkinde büyük bir değişim beklememelisin. Bu sırada olabilecek değişimler de kalıcı olmayacaktır. Bu yüzden daha fazla gecikmeden terapi desteği almanızı öneririm.

